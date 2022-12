Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.12.2022 / 16:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Anne-Laure Nachname(n): Parrical de Chammard

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Siemens Energy AG

b) LEI

5299005CHJZ14D4FDJ62

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ENER6Y0

b) Art des Geschäfts

Kauf (in Erfüllung einer anstellungsvertraglichen Anlageverpflichtung)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 16.645 EUR 24801.05 EUR 16.655 EUR 6295.59 EUR 16.675 EUR 850.43 EUR 16.69 EUR 9262.95 EUR 16.70 EUR 12792.20 EUR 16.705 EUR 3842.15 EUR 16.71 EUR 3007.80 EUR 16.72 EUR 17472.40 EUR 16.735 EUR 32884.28 EUR 16.74 EUR 9826.38 EUR 16.745 EUR 31447.11 EUR 16.75 EUR 27671.00 EUR 16.755 EUR 16235.60 EUR 16.76 EUR 18955.56 EUR 16.765 EUR 34502.37 EUR 16.77 EUR 2767.05 EUR 16.78 EUR 1409.52 EUR 16.785 EUR 6546.15 EUR 16.805 EUR 32668.92 EUR 16.81 EUR 184.91 EUR 16.82 EUR 13725.12 EUR 16.825 EUR 7184.28 EUR 16.835 EUR 12878.78 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 16.7483 EUR 327211.60 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.12.2022; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR



12.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com