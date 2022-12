Advent Technologies Holdings Inc. (NASDAQ: ADN) ("Advent" bzw. das "Unternehmen"), ein innovativer, marktführender Anbieter im Bereich der Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie, meldet heute die erfolgreiche Auslieferung seiner Serene HT-PEM-Brennstoffzellensysteme an die BSZ Netz GmbH ("BSZ"). BSZ ist eine in Deutschland ansässige Tochtergesellschaft der TSG Transmission Systems Germany GmbH, die auf die Herstellung und den Vertrieb nachhaltiger, redundanter Stromversorgungslösungen auf dem europäischen Markt spezialisiert ist.

Die methanolbetriebenen Brennstoffzellensysteme des Typs Serene von Advent mit einer Leistung von 5 kW werden als Reservestromquelle für vielfältige transportable Kraftwerke eingesetzt. BSZ integriert diese derzeit gemäß der Kundenanforderungen in eine mobile Lösung. Diese Produkte mit einer Leistung von 3 kW bis 55 kW sind für die Kommunikationsbranche bestimmt und bestehen aus Brennstoffzellen, Speicherbatterien, Umrichtern, Steuergeräten und Brennstofftanks. Zu den Hauptkunden von BSZ zählen Netzwerk-, Betriebs- und Dienstleistungsanbieter für private und öffentliche Kommunikationsnetze.

Die Brennstoffzellen des Typs Serene von Advent benötigen nur etwa ein Drittel der Stellfläche eines gängigen Dieselgenerators und verursachen aufgrund ihres geräusch- und vibrationsarmen Betriebs deutlich weniger Emissionen als herkömmliche Stromaggregate, was die Umwelt weniger belastet. Die Brennstoffzellen des Typs Serene von Advent gewährleisten außerdem eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bei verschiedenen Umweltbedingungen und geografischen Gegebenheiten, bei unterschiedlichen Wetterbedingungen und Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +50 °C. Sie arbeiten auch bei Feuchtigkeit und hoher Luftverschmutzung verlässlich. Flüssiges Methanol als Wasserstoffträger vereinfacht im Vergleich zu gasförmigem Wasserstoff den Transport, die Logistik und die Lagerung, wodurch eine erhebliche Verbesserung der Betriebssicherheit erzielt wird. Advent hat weltweit bereits rund 1.000 methanolbetriebene Brennstoffzellen in Betrieb genommen, von denen viele anstelle von Dieselgeneratoren als effiziente Reservestromquelle in der Telekommunikation und in kritischen Kommunikationsbereichen eingesetzt werden.

"Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Auslieferung unserer methanolbetriebenen Brennstoffzellensysteme an BSZ Netz. Wir sind davon überzeugt, dass Methanol das Potenzial besitzt, sich zu einem führenden emissionsfreien Flüssigbrennstoff zu entwickeln, der von der bereits etablierten globalen Infrastruktur profitieren kann. Angesichts der Dringlichkeit, die Energieerzeugung zu dekarbonisieren, erwarten wir, dass Methanol als flüssiger Wasserstoffträger und als kohlendioxidarme Alternative zu Öl eine immer wichtigere Rolle spielen wird. Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft die innovativen Bemühungen von BSZ weiter zu unterstützen", so Dr. Vasilis Gregoriou, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von Advent Technologies

Thomas Schulze, Geschäftsführer von BSZ Netz, ergänzte dies wie folgt: "Wir von BSZ Netz arbeiten Tag für Tag daran, unseren Beitrag zur breiteren Akzeptanz von sauberen Energietechnologien in Europa zu leisten. Wir sind der festen Überzeugung, dass methanolbetriebene HT-PEM-Brennstoffzellen eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung dieses umweltfreundlichen Umstiegs spielen können. Die bewährten Brennstoffzellen von Advent werden unsere Bemühungen weiter stärken, eine umweltfreundliche, leise und hocheffiziente redundante Stromversorgung bereitzustellen. Wir freuen uns darauf, diese Brennstoffzellen in unsere Systeme zu integrieren und unsere Zusammenarbeit mit Advent fortzusetzen."

Über Advent Technologies Holdings, Inc.

Advent Technologies Holdings Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das komplette Brennstoffzellensysteme entwickelt, fertigt und montiert sowie Kunden mit wichtigen Komponenten für Brennstoffzellen im Bereich der erneuerbaren Energien beliefert. Advent hat seinen Hauptsitz in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts und betreibt Niederlassungen in Kalifornien (USA), Griechenland, Dänemark, Deutschland und auf den Philippinen. Mit mehr als 150 erteilten, angemeldeten bzw. lizenzierten Patenten für seine Brennstoffzellentechnologie besitzt Advent das geistige Eigentum an Hochtemperatur-Protonenaustauschmembranen (HT-PEM) der nächsten Generation, die es ermöglichen, verschiedene Brennstoffe bei hohen Temperaturen unter extremen Bedingungen zu verwenden. Damit steht eine flexible Option für die Bereiche Automotive, Luftfahrt, Verteidigung, Öl und Gas, Schifffahrt und Energieerzeugung zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter www.advent.energy.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an Wörtern wie "antizipieren", "erwarten", "planen", "können", "könnten", "werden", "überzeugt sein", "schätzen", "prognostizieren", "Ziel", "projizieren" und anderen Wörtern mit ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen bestimmten Risiken und Unwägbarkeiten, die bewirken können, dass die tatsächlich eintretenden Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der Nasdaq aufrechtzuerhalten, die künftige finanzielle Leistungsfähigkeit, die potenzielle Liquidität und der Handel mit öffentlichen Wertpapieren, die Auswirkungen des Ausgangs bekannter und unbekannter Rechtsstreitigkeiten, die Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu prognostizieren und aufrechtzuerhalten und seine Aufwendungen angemessen zu planen; Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Aufwendungen; der zukünftige Umsatzmix und Auswirkungen auf die Bruttomargen; Anwerbung und Bindung von qualifizierten Geschäftsführern, Führungskräften, Mitarbeitenden und Schlüsselpersonal; die Fähigkeit, in einer wettbewerbsintensiven Branche erfolgreich zu konkurrieren; die Fähigkeit, den Ruf und die Marke von Advent zu schützen und zu verbessern; Erwartungen in Bezug auf die Beziehungen und Handlungen mit Technologiepartnern und anderen Dritten; Auswirkungen zukünftiger regulatorischer, gerichtlicher und gesetzlicher Änderungen innerhalb der Branche; die Fähigkeit, ergänzende Technologien oder Dienstleistungen zu finden und zu erwerben und diese in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren; zukünftige Vereinbarungen mit anderen Unternehmen oder Verbänden bzw. künftige Investitionen in diese; der intensive Wettbewerb und Wettbewerbsdruck seitens anderer Unternehmen weltweit in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig sein wird, sowie die Risiken, die im Geschäftsbericht von Advent unter der Überschrift "Risk Factors" auf Formular 10-K, das am 31. März 2022 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde, sowie in den anderen bei der SEC eingereichten Informationen genannt werden. Wir empfehlen Investoren nachdrücklich, zukunftsgerichtete Aussagen nicht als verlässliche Informationen zu bewerten. Wir empfehlen Ihnen, die bei der SEC eingereichten Unterlagen von Advent zu lesen, die unter www.sec.gov abrufbar sind und in denen diese und andere Risiken und Unwägbarkeiten erörtert werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments, und das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Das Geschäft von Advent unterliegt erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der oben erwähnten. Investoren, potenzielle Investoren und andere Personen sollten diese Risiken und Unwägbarkeiten sorgfältig in Betracht ziehen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

