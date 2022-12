KARLSRUHE/NECKARWESTHEIM (dpa-AFX) - Die verlängerte Laufzeit für das Atomkraftwerk Neckarwestheim II verzögert die Rückbaupläne des Betreibers EnBW erheblich. Dabei gehe es um mehr als die dreieinhalb Monate, die der Meiler im Landkreis Heilbronn länger am Netz bleiben soll, sagte der Geschäftsführer der Kernkraftsparte, Jörg Michels, am Montag in Karlsruhe. Die Verzögerung betrage voraussichtlich mehrere Monate, eventuell sogar deutlich mehr als ein Jahr, sagte er.

Rund zehn Jahre im Voraus plane die EnBW den Rückbau der Kraftwerke, beauftrage Firmen, mache Verträge und vereinbare Terminfenster, sagte Michels. Das werde nun Schritt für Schritt neu organisiert. Allerdings seien die Unternehmen ebenso bei anderen Kunden - auch im Ausland - im Einsatz, so dass vereinbarte Termine nicht einfach um dreieinhalb Monate verschoben werden könnten./kre/DP/men