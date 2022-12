Bern (ots) -Die frühere Grossbritannien- und Irland-Korrespondentin von SRF und heutige Partnerin bei einer Beratungsfirma in Zürich, Henriette Engbersen, kommt zur SRG: Sie übernimmt per Februar 2023 die Bereichsleitung Public Value.Der Bereich Public Value der SRG bekommt eine neue Leitung: Henriette Engbersen, 42, von 2017 bis 2022 Korrespondentin von SRF in Grossbritannien und Irland und heute Partnerin bei einer Beratungsfirma in Zürich, übernimmt per Februar 2023 die Leitung des Bereichs Public Value bei der SRG in Bern. Die gebürtige Niederländerin hat einen Bachelor in Journalismus und Kommunikation, einen Master in Design und Visual Communication sowie eine Weiterbildung in Women's Leadership Development an der Universität Oxford.Der Bereich Public Value der SRG befasst sich mit der besonderen Rolle der SRG als Service-public-Unternehmen im medialen Ökosystem der Schweiz und soll im fortlaufenden Dialog mit der Bevölkerung den Beitrag der SRG zur Identität der Schweiz und zum nationalen Zusammenhalt weiter schärfen.Larissa Bieler, Geschäftsleitungsmitglied der SRG, Direktorin von SWI swissinfo.ch und Hauptverantwortliche Public Value: "Mit Henriette Engbersen wird eine im In- und Ausland sehr erfahrene Journalistin den Bereich 'Public Value' der SRG leiten. Sie kennt den medialen Service public, dessen Bedeutung und die Herausforderungen auch international bestens und wird den gesellschaftlichen Mehrwert des öffentlichen Medienhauses in der Schweiz im Dialog mit der Bevölkerung glaubwürdig stärken. Wir freuen uns sehr auf ihren Start im Februar."Pressekontakt:Medienstelle SRG SSREdi Estermannmedienstelle.srg@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100900044