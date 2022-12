Seltene Erden - unersetzlich: American Rare Earths: CEO Chris Gibbs glaubt an dieses Unternehmen

Anzeige / Werbung

Industrie und Investoren werden staunen über die 1. Mineralressourcenschätzung von Halleck Creek, die in Q1/2023 erwartet wird. Dieses Seltene Erden Vorkommen ist nicht nur hochgradig, sondern wird auch immer größer.



Chris Gibbs, der CEO und Managing Director von American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA), glaubt an den Erfolg seines Unternehmens - und das nicht nur ein bisschen, sondern massiv. Deshalb hat der Top-Manager seinen Aktienbesitz seit seinem Einstieg als CEO kontinuierlich erhöht. Inzwischen ist Chris Gibbs unter den Top10 der American-Rare-Earths-Aktionäre angekommen und teilt sich mit einem anderen Aktionär der Gesellschaft den neunten Rang.

Bei den Aktienkäufen von Insidern empfiehlt es sich, besonders aufmerksam hinzugucken, denn sie verraten den übrigen Aktionären immer wieder interessante Details. So auch bei American Rare Earths, wo CEO und Managing Director, Chris Gibbs, seinen Aktienbestand inzwischen so weit ausgebaut hat, dass er in die Top10 der Shareholder mit den meisten Aktien aufgestiegen ist.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über American Rare Earths und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/american oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier



Eine Selbstverständlichkeit ist das nicht. Zwar wird allgemein von einem Topmanager erwartet, dass er an den Erfolg des von ihm geführten oder mitgeführten Unternehmens glaubt und dies auch in einem gewissen Aktienbesitz zum Ausdruck bringt. Doch Aktienbesitz ist nicht gleich Aktienbesitz und wie so oft liegt der Teufel im Detail.



Chris Gibbs kaufte am Markt immer wieder American-Rare-Earths-Aktien zu

Die Details bei American Rare Earths sprechen an dieser Stelle eine sehr eindeutige Sprache und diese spricht eindeutig für die verschiedenen Projekte von American Rare Earths. Da Chris Gibbs seine Funktion als CEO erst vor wenigen Jahren übernommen hat, können Aktienoptionen, die als Teil seiner Vergütung in Aktien gewandelt wurden, nur für einen sehr geringen Teil seines heutigen Aktienbesitzes verantwortlich sein.



Mit anderen Worten: Die Masse seiner American-Rare-Earths-Aktien hat Chris Gibbs mit eigenem Geld am Markt gekauft. Ein solches Vorgehen macht nur dann einen Sinn, wenn der Käufer vom langfristigen Erfolg seines Kaufs auch überzeugt ist.



Als CEO und Managing Director kennt Chris Gibbs American Rare Earths so gut wie kaum ein anderer. Er weiß um die Stärke und Schwächen des Unternehmens, kennt das Marktumfeld und kann daher sehr gut abschätzen, in welchem Verhältnis Chancen und Risiken aktuell bei American Rare Earths zueinander stehen.









Eine außergewöhnlich große Wette auf eine erfolgreiche Zukunft

Das Verhältnis muss derzeit nicht nur ein sehr gutes sein, sondern auch eines der besten, die Chris Gibbs jemals in seiner Zeit bei American Rare Earths erlebt hat, denn der persönliche Aktienbestand wurde trotz der inzwischen erreichten Höhe immer weiter ausgebaut.



Auch für die mit ihm in American Rare Earths investierten Anleger gibt Chris Gibbs damit ein starkes Zeichen. Denn es dürfte allgemein Einigkeit darüber bestehen, dass Alibikäufe eines Vorstands wesentlich kleiner ausgefallen wären und damit ein ganz anderes Gewicht hätten als jene Käufe, die der CEO von American Rare Earths in den letzten Monaten getätigt hat.



Für die übrigen Aktionäre ist es daher sehr beruhigend und zugleich auch anspornend, zu erkennen, dass Chis Gibbs mit seinen American-Rare-Earths-Aktien nicht nur tradet, um zusätzlich zu seinem Gehalt einen weiteren Gewinn zu vereinnahmen, sondern als Investor auf den langfristigen Erfolg des Unternehmens setzt.







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der American Rare Earths Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der American Rare Earths Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: NZARRE0004S7