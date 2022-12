Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, an Stelle des Rosenheimer Börsentags, der bei vielen Börsenbegeisterten aus Deutschland und dem benachbarten Ausland inzwischen Kult-Status genießt, haben wir in diesem Jahr zehn Rosenheimer Investorenabende veranstaltet. Diese Events fanden zwar in kleinerem Rahmen statt, boten dadurch aber auch die Gelegenheit zu viel intensiveren Gesprächen...

Den vollständigen Artikel lesen ...