Peking (ots/PRNewswire) -Im Rahmen der Initiative der Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative, BRI) entwickelt sich die chinesisch-arabische Zusammenarbeit in den Bereichen Infrastruktur, Weltraum und Gesundheit kontinuierlich und nachhaltig weiter.China hat versprochen, die Entwicklung des zwischenstaatlichen Kooperationsmechanismus für Wissenschaft und Technologie in der arabischen Welt zu beschleunigen.Das Land wird mehr Partnerprojekte durchführen und die wissenschaftlichen und technologischen Fähigkeiten der arabischen Staaten weiter verbessern.Lusail-Stadion: erste von China gebaute WM-StätteDas Lusail-Stadion, der Hauptaustragungsort der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft, wurde von der China Railway Construction Corporation als Hauptauftragnehmerin errichtet.Das Stadion, das die Form einer Dattelschale oder einer schüsselförmigen Laterne hat, wird das für den 18. Dezember angesetzte Finale der Fußballweltmeisterschaft ausrichten.Es ist das erste Mal, dass ein chinesisches Unternehmen ein WM-Stadion gebaut hat, und es ist sogar auf der neuen 10-Riyal-Banknote von Katar abgebildet."Das Lusail-Stadion ist das mit Abstand größte, modernste und komplexeste Profifußballstadion der Welt, das je nach FIFA-Standards gebaut wurde", erklärte Li Chongyang, Leiter des chinesischen Ingenieurteams, gegenüber der China Media Group (CMG).Das Lusail-Stadion, das 80.000 Zuschauer fasst, sei ein Beweis für die technischen Fähigkeiten und das Serviceniveau chinesischer Unternehmen, sagte Hassan Al Thawadi, Generalsekretär des Obersten Komitees für die Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022, gegenüber CGTN.Gemeinsame Impfstoffprojekte von China und den VAEDie Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben China bei der klinischen Erprobung seines Impfstoffs gegen COVID-19 unterstützt und später lokale Produktionslinien eingerichtet.Im Jahr 2020 genehmigten die VAE die Zulassung eines von dem chinesischen Unternehmen Sinopharm entwickelten inaktivierten Impfstoffs."Die VAE waren das erste Land, das sich mit einem chinesischen Impfstoff beschäftigt hat", sagte Ali Obaid Al Dhaheri, der Botschafter der VAE in China, gegenüber CGTN. "Die Produktionsanlage kann 200 Millionen Dosen pro Jahr herstellen. Der Impfstoff ist nicht für die VAE, nicht für China, sondern für den Rest der Welt bestimmt."Zusammenarbeit im WeltraumChina treibt die Zusammenarbeit mit den an der Neuen Seidenstraße beteiligten Ländern im Weltraum voran.China und Saudi-Arabien unterzeichneten am 16. März 2017 eine Absichtserklärung über die gemeinsame Nutzung wissenschaftlicher Daten in der Weltraumkooperation.Nach Angaben der Nationalen Raumfahrtbehörde Chinas zeigten die beiden Länder gemeinsam drei Mondbilder, die im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Relais-Satellitenmission für die Mondsonde Chang'e-4 erworben wurden.2018 wurde in Tunesien das China-Arab States BDS/GNSS Center, das erste ausländische Zentrum für Chinas einheimisches Beidou-Navigationssatellitensystem (BDS), eingeweiht. Die BDS-bezogene Zusammenarbeit wurde 2021 auf weitere arabische Staaten ausgeweitet, mit denen die Umsetzung weiterer Pilotprojekte vereinbart wurde.Darüber hinaus freut sich das nationale Satellitenteam Kuwaits auf die Zusammenarbeit mit China.Link: https://news.cgtn.com/news/2022-12-10/Infrastructure-vaccines-and-space-China-Arab-sci-tech-cooperation-1fDKJNs4QuI/index.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1965838/CGTN_Covid_Vaccine.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-infrastruktur-impfstoffe-und-raumfahrt-die-chinesisch-arabische-wissenschaftlich-technische-zusammenarbeit-301700525.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5392924