Plantage, Florida (ots/PRNewswire) -Die Goodwin Bio Technology, Inc. gibt ihren neuen Namen GBI im Rahmen einer Rebranding-Initiative zur Feier ihres 30-jährigen Bestehens bekannt. Dazu gehört ein neuer Name, ein neues Logo und eine neue Website, um ihre Entwicklung von einer Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation (CDMO) für die klinische Produktion in der Frühphase zu einer kommerziell einsatzbereiten CDMO im Jahr 2023 widerzuspiegeln!In den 30 Jahren, in denen die GBI eine Single-Source Solution für End-to-End-Dienstleistungen im Bereich der Bioproduktion angeboten hat, ist es uns gelungen, einen vertrauenswürdigen Kundenstamm aufzubauen und beizubehalten. Das Unternehmen hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht, indem es im Jahr 2023 mehrere Zulassungsanträge für Biologika (BLA) einreichen wird, um seine langjährigen Kunden besser bedienen zu können. Das gesamte Leistungsspektrum umfasst den Transfer von Analysemethoden, die Dokumentation, die vorgelagerte Zellkulturentwicklung, das cGMP-Zellbanking, die nachgelagerte Reinigungsentwicklung, die klinische und kommerzielle cGMP-Herstellung von Arzneimitteln, die Biokonjugation, die aseptische Abfüllung des endgültigen Arzneimittels und Stabilitätsprüfungen.Unter der Leitung von CEO Darrin Schellin wird die Vision des neuen GBI-Brandings zukünftig die Richtung des Unternehmens bestimmen, wobei die Breite seiner kommerziellen Erfahrung und die bahnbrechenden Fähigkeiten unserer neuen kommerziellen Expansion genutzt werden. Diese Initiative wird unsere Position festigen, dass GBI für die Dauer seiner Projekte hinter seinen Kunden steht und weiterhin einen einzigartigen "White Glove"-Service bietet, den andere größere CDMOs nicht anbieten können."Wir sind eine End-to-End-CDMO, die den Prozess und die Geschwindigkeit in und durch die Klinik vereinfacht und gleichzeitig die umfassende Kommunikation und Transparenz, Flexibilität und Agilität aufrechterhält, die unsere Kunden benötigen", erklärt Darrin Schellin, der CEO. "Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für die Aktivitäten, die auf unserer Erfahrung basieren, und beraten unsere Kunden - häufig kleine bis mittlere Unternehmen sowie "virtuelle Biotechs" - die auf CMC-bezogene Expertise angewiesen sind. Wir gehen den Prozess mit ihnen durch und erklären ihnen, warum, wo und wie die Dinge ablaufen müssen. Dank unserer Infrastruktur und unserer Flexibilität können wir sowohl Projekte in der Früh- als auch in der Spätphase schneller in Angriff nehmen, und unsere Expertenteams verlassen sich auf ein transparentes und proaktives Projektmanagement, wodurch wir unseren Kunden und Patienten so schnell und effizient wie möglich helfen. Die nächsten Jahre werden eine bedeutende Wachstumsperiode für uns darstellen. GBI führt eine brandneue, vollständig integrierte cGMP-Biologika-Anlage ein, die unsere Möglichkeiten mit mehreren Bioreaktor-Produktionslinien von 200 bis 2000 Litern Kapazität erweitert und die Zusammenarbeit mit GBI einfacher und schneller denn je macht, unabhängig von der Größe oder dem Stadium Ihres Projekts! Wir danken unseren Kunden für ihre kontinuierliche und unerschütterliche Unterstützung. Unser engagiertes Team befindet sich auf dem Weg, die Produkte unserer Kunden zu vermarkten, während wir GBI in eine späte Phase der klinischen und kommerziellen Produktion bringen. Wir haben eine kulturelle Verpflichtung, die Erwartungen des Marktes zu erfüllen, und unsere sehr erfahrenen Wissenschaftler und Ingenieure widmen sich jeden Tag der Lösung der Probleme unserer Kunden, indem sie ihre Produkte zu dem Erfolg führen, auf den sie und ihre Patienten warten."Informationen zu GBIGBI ist eine einzigartig qualifizierte und flexible CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) mit Sitz in den USA, die eine Single Source Solution anbietet, die den Wert komplexer biopharmazeutischer Produkte für unsere Kunden steigert. Aufbauend auf 30 Jahren Erfahrung als unabhängiger Vertragshersteller arbeitet GBI als strategischer Partner mit Unternehmen und Institutionen aller Größenordnungen zusammen, um ihre Produkte durch klinische Studien hindurch zu einer schnellen Kommerzialisierung zu führen. GBI bietet Prozessentwicklungs- und cGMP-Herstellungsdienstleistungen für komplexe biologische Arzneimittel, einschließlich multispezifischer Antikörper, rekombinanter Proteine, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und anderer Klassen von zellbasierten Produkten. Aufgrund seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz hat GBI zahlreiche Branchenauszeichnungen erhalten, die von Frost & Sullivan's Customer Value and Leadership Award for Best Practices in Mammalian Contract Manufacturing bis zum Biologics cGMP Manufacturer of the Year von Global Health & Pharma News reichen.