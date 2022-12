Köln (ots) -Am 16. Dezember ist der Tod der Iranerin Jina Mahsa Amini genau drei Monate her - ein Ereignis, das die größte Protestbewegung in Iran seit Jahrzehnten auslöste. Das junge internationale Kulturangebot COSMO wird an diesem Tag auf all seinen Kanälen an Aminis Schicksal erinnern und Menschen aus der iranischen Community in Deutschland zu Wort kommen lassen. Prominente und Menschen aus dem COSMO-Publikum werden erzählen, wie sie die Revolution in ihrer Timeline zwischen Hoffnung und Entsetzen wahrnehmen. Zum Beispiel in einer einstündigen Sondersendung im Radio und in Videos auf Instagram und YouTube.Das sind Menschen mit Iran im Herzen, wie die Frankfurter Oberbürgermeisterin Dr. Nargess Eskandari-Grünberg, die als junge Frau im berüchtigten Teheraner Evin-Gefängnis inhaftiert war. Im Interview spricht auch die Journalistin Golineh Atai über ihr Buch "Iran - Die Freiheit ist weiblich". Atai porträtiert sieben iranische Aktivistinnen, deren jahrelanger Widerstand den Weg zu den aktuellen Protesten mitgeebnet hat. Und auch Comedienne Parshad kommt zu Wort. Sie spiegelt die Perspektive der Generation Z wider, die in Iran auf der Straße protestiert und ihr Leben riskiert."Frau Leben Freiheit": Der neue COSMO-Musik-ChannelSchon seit drei Monaten nimmt COSMO die Revolution in Iran ganz besonders in den Fokus: Im Radio spielt COSMO verstärkt Songs von iranischen Künstler:innen - eine Playlist-Umstellung, die in der Form nur möglich ist, weil der Sender seinen musikalischen Schwerpunkt schon immer jenseits des Mainstreams im Global Pop etabliert hat. Auch online gibt es die Songs in einem kurzerhand eingerichteten Musik-Channel zu hören: "Zan Zendegi Azadi - Frau Leben Freiheit - Jin Jiyan Azadî".Immer im direkten Dialog mit den CommunitiesDie journalistische Berichterstattung im Radio und auf Instagram ist geprägt durch Mitarbeiter:innen mit engen Kontakten zu den Menschen in Iran und in die iranische Community in Deutschland. "Das ist der Vorteil, den wir als COSMO haben", sagt Programm-Chefin Schiwa Schlei, "durch unser divers aufgestelltes Team sind wir immer im direkten Dialog mit den Communities - mit den Menschen, die unsere Berichterstattung direkt betrifft. Und gerade die iranische Community hat zur Zeit ein großes Bedürfnis nach unabhängiger Information und auch den Wunsch, sich in dieser wirklich hochemotionalen Situation repräsentiert zu fühlen. Und das erfüllen wir!"Die einstündige Sondersendung beginnt am 16. Dezember um 19 Uhr bei COSMO im Radio - moderiert von Shanli Anwar. Die Redaktion hat Parniean Soufiani. Schon ab 18 Uhr widmet sich Journalist und DJ Bamdad Esmaili eine Stunde lang der iranischen Protestmusik.Den Musik-Channel "COSMO Zan Zendegi Azadi - Frau Leben Freiheit - Jin Jiyan Azadî" gibt es hier (https://www1.wdr.de/radio/cosmo/channels/special-channel-104.html).COSMO ist das junge internationale Kulturangebot von WDR, rbb und Radio Bremen - wir machen Podcasts, Radio und Inhalte für Instagram und YouTube.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Kommunikationkommunikation@wdr.deTelefon 0221 220 7100Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge:presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5392931