Es droht Stillstand auf dem Mietmarkt. Die These aus dem zurückliegenden Bundestagswahlkampf, das "Wohnen" die große soziale Frage dieses Jahrzehnts wird, bewahrheitet sich.



Die Politik hat die Herausforderung erkannt und Ideen zur Lösung entwickelt - etwa den Abbau der Baubürokratie, standardisierte Genehmigungsverfahren oder die Schaffung von Anreizen für den Umzug im Alter. Es mangelt also nicht an Ideen, wohl aber am Tempo für deren Umsetzung. Was beim Aufbau der Flüssiggas-Infrastruktur an den Küsten gelungen ist, müsste eigentlich im deutschen Baurecht wiederholt werden. Danach sieht es derzeit aber nicht aus.



