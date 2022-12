Die neue Testroute soll das Potenzial für eine effizientere Patientenversorgung durch die bedarfsgerechte Lieferung von diagnostischen Proben aufzeigen und als Vorlage für Expansionsnetzwerke in Europa, den USA und darüber hinaus dienen.

Heute gab Matternet, der Entwickler des weltweit führenden Drohnen-Liefersystems, den Beginn des Testbetriebs auf einer fünf Kilometer langen BVLOS-Route (Beyond-Visual-Line-of-Sight) über der Stadt Zürich, Schweiz, bekannt. Diese Route ist die weltweit längste Drohnen-Lieferroute über einer Großstadt. Genutzt wird sie für den Transport von diagnostischen Proben zwischen den Spitälern Triemli und Waid beide gehören zum Stadtspital Zürich, einem städtischen Zentralspital im Besitz der Stadt Zürich.

Matternet M2 over the city of Zurich (Photo: Business Wire)

"Die Einführung dieses neuen Dienstes für das Stadtspital Zürich ist ein wichtiger Moment für Matternet, aber auch für die Zukunft des Gesundheitswesens und der Logistikdienste", so Andreas Raptopoulos, Gründer und CEO von Matternet. "Die Nutzung der längsten innerstädtischen BVLOS-Route für den On-Demand-Transport von biologischen Proben für diagnostische Tests verändert die Art und Weise, wie Krankenhäuser und Krankenhaussysteme die Patientenversorgung optimieren können. Gleichzeitig schafft sie neue Effizienzen, die die Patientenerfahrung verbessern und sicherstellen, dass die Versorgung mit den Anforderungen des 21.Jahrhunderts Schritt hält."

Mit den unbemannten Luftfahrzeugen von Matternet dauert der Transport zwischen den beiden Krankenhäusern und ihren Labors nur sieben Minuten. Dieser Test veranschaulicht das Potenzial von Drohnen für die schnelle Zustellung einzelner, dringender Sendungen auf Abruf, ohne die Zürcher Straßen zu verstopfen oder CO2 auszustoßen. Matternet-Drohnen transportieren medizinische Güter mit einer sicheren durchgängigen Kontrollkette und arbeiten autonom mit Fernüberwachung durch das Mission Control Center von Matternet in Zürich.

Derzeit sind die Krankenhäuser auf Bodentransporte angewiesen, um die Proben zu den Labors zu bringen. Dies bedeutet in der Regel, dass große Partien per Auto oder Lieferwagen verschickt werden, was zu erheblichen Verzögerungen führen kann. Dieses Verfahren stellt außerdem eine starke Belastung für das Laborpersonal dar, da eine große Anzahl von Tests auf einmal anstatt gleichmäßig über den Tag verteilt eintrifft. Darüber hinaus sind Krankenhäuser bei dringenden diagnostischen Tests für einzelne Patienten auch auf fahrzeuggestützte Kurierdienste angewiesen, die möglicherweise noch langsamer und weniger effizient sind.

Matternet arbeitet aktiv an Drohnen-Liefernetzen, die den dringenden Logistikbedarf im Gesundheitswesen decken und dazu beitragen können, den elektronischen On-Demand-Handel auf eine nachhaltige Transportart umzustellen. In den USA hat das Unternehmen kürzlich die Typenzertifizierung und eine Herstellungsbescheinigung für seine M2-Drohne von der Federal Aviation Administration (FAA) erhalten. Damit ist Matternet das erste Unternehmen, das von der FAA die Genehmigung erhalten hat, seine eigene kommerzielle Lieferdrohne in diesem Land zu bauen und zu fliegen.

"Die Schweiz hat sich als eines der fortschrittlichsten Länder der Welt im Bereich der Drohnen-Lieferungen etabliert", fügte Raptopoulos hinzu. "Diese neue Strecke in Zürich aufbauend auf der Grundlage von fünf Jahren erfolgreicher Tätigkeit in der Schweiz wird uns helfen, Erkenntnisse über die Entwicklung eines stadtweiten medizinischen Netzwerks zu gewinnen, das als Vorlage für ähnliche Netzwerke in Europa, den USA und darüber hinaus dienen kann."

Über Matternet

Matternet ist ein führender Entwickler von kommerziellen Drohnen-Liefersystemen für städtische und vorstädtische Umgebungen. Das Unternehmen liefert die Matternet M2-Drohne und die Matternet Softwareplattform und betreibt seine Technologie direkt für Kunden oder in Partnerschaft mit Logistikunternehmen wie beispielsweise UPS. Im Jahr 2017 erhielt Matternet als erstes Unternehmen weltweit die Genehmigung für den kommerziellen BVLOS-Betrieb von Drohnen-Logistiknetzwerken über Städten in der Schweiz. Matternet und UPS gingen 2019 eine Partnerschaft ein, um Drohnen-Lieferdienste in den USA einzuführen, und starteten gemeinsam den ersten umsatzwirksamen Drohnen-Lieferbetrieb in den USA. 2022 erhielt Matternet M2 als erstes Drohnen-Liefersystem die Musterzulassung der Federal Aviation Administration in den USA. Bis heute hat die Matternet-Technologie über 20.000 kommerzielle Flüge ermöglicht.

Weitere Informationen über Matternet finden Sie unter https://mttr.net.

