Jetzt schon die Top-Aktien für 2023 ins Depot legen.https://bit.ly/3iQ53VP Laden Sie sich jetzt den kostenlosen Report von America's Most Wanted herunter und erfahren Sie mehr! Der aktuelle Stimmungsindex bewege sich "komfortabel in der zuversichtlichen Zone", erklärt Apano-Geschäftsführer Markus Sievers im Gespräch mit Martin Kerscher von wallstreet:online TV. Der Markt sei wegen der Zinsentscheide in dieser Woche etwas in Lauerstellung. Solange es von Seiten der Fed und EZB keine negativen Überraschungen gebe, "sehen wir noch ein Stück Jahresendrallye", glaubt Sievers. Welche Rolle China für die Aktienmärkte 2023 spielt und warum Anleihen wieder ins Depot gehören, sehen Sie im Interview.