Dank der neuesten Innovation von Cellebrite können Unternehmen künftig mobile, Computer- und Cloud-Anwendungsdaten standortunabhängig in einer einheitlichen Plattform sammeln

PETAH TIKVADI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von Digital Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute die Markteinführung des neuen Features "cloud workplace app collection" innerhalb der Lösung Cellebrite Endpoint Inspector bekanntgegeben. Mit der neuen Funktion verbessert Cellebrite die Ermittlungs- und eDiscovery-Fähigkeiten in Unternehmen weiter: Künftig können diese damit mobile, Computer- und Cloud-Anwendungsdaten aus der Ferne in einer einheitlichen Plattform sammeln.



Mit der aktuellen Erweiterung hilft Cellebrite Endpoint Inspector, den Zeit- und Kostenaufwand für die Sammlung von Daten aus Anwendungen wie Office365, Google Workspace, Slack und Box nochmals zu reduzieren. So können Prüfer mehrere Sammlungen für die Verwahrer der größten Quellen von arbeitsbezogenen Mitarbeiterdaten initiieren. Mit der vereinheitlichten Sammelfunktion und - jetzt neu - der cloud workplace app collection bei Endpoint Inspector können Kunden ein einziges Tool für alle ihre Sammlungsquellen nutzen.

Die cloud workplace app collection soll es Prüfern ermöglichen, Daten zu recherchieren und zu konsolidieren, sich ein umfassendes Bild zu machen, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Darüber hinaus nutzt das Feature intelligente Erfassungsfunktionen, um nur wirklich notwendige Daten von Arbeitsplatzanwendungen zu erfassen und gleichzeitig bei jedem Schritt des Prozesses die Datensicherheit und den Datenschutz zu gewährleisten.

Ken Basore, Enterprise Solutions General Manager bei Cellebrite: "Heutzutage müssen Unternehmen jeder Branche und jeder Größe einfach sicher und effizient auf die arbeitsbezogenen Daten ihrer Mitarbeiter zugreifen können. Die cloud workplace app collection verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Daten im Zusammenhang mit unternehmensinternen Ermittlungen und dem eDiscovery-Prozess erfassen. Wir sind stolz darauf, das einzige Unternehmen zu sein, das eine einheitliche Plattform für die mobile und computergestützte Datenerfassung aus der Ferne und nun auch aus den am weitesten verbreiteten Cloud-Arbeitsplatzanwendungen anbietet. Dank unseres innovativen Ansatzes können Unternehmen im gesamten privaten Sektor ihre Effizienz steigern und gleichzeitig die Datensicherheit gewährleisten."

Weitere Informationen über die cloud workplace app collection und Cellebrite Endpoint Inspector finden Sie hier .

Über Cellebrite

Cellebrite, https://investors.cellebrite.com , oder folgen Sie uns auf Twitter unter @Cellebrite_UFED .

Ansprechpartner bei Cellebrite

Medien

Victor Cooper

Public Relations and Corporate Communications Director

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910