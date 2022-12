Die Deutsche Bank hat Aktienexperten und Fondsmanager befragt und daraus die drei größten Risiken für den Aktienmarkt in 2023 herausgearbeitet. Worauf Anleger sich gefasst machen sollten. Der Branchendienst Yahoo Finance hat eine neue Studie der Deutschen Bank ausgewertet, in welcher die Bank vom 7. Dezember bis zum 9. Dezember 856 Finanz-Experten nach den größten Risiken für Aktien in 2023 befragt hat. Und das sind laut Yahoo Finance die drei wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...