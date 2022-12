Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 verliert letztlich gut ein halbes Prozent auf 3921 Punkte.Paris / London - Nach der Stabilisierung vor dem Wochenende ist es an Europas Börsen am Montag wieder abwärts gegangen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor letztlich gut ein halbes Prozent auf 3921 Punkte. Dank der Stabilisierung an der Wall Street konnte er seine Verluste aber zumindest eindämmen. Der französische Cac 40 sank um 0,4 Prozent auf 6650 Punkte, während der britische FTSE 100...

