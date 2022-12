DJ Scholz: G7-Staaten wollen Finanzhilfen für Ukraine koordinieren

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Gruppe sieben führender Industriestaaten (G7) will ihre Finanzhilfen für die Ukraine in Zukunft stärker abstimmen. "Die G7 hat sich heute auf zentrale Elemente für eine Plattform verständigt, die die finanzielle Unterstützung aller Geber koordinieren soll", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach einer Videokonferenz der G7. "Das Ziel ist es, diese Plattform nun rasch aufzubauen, unter Beteiligung der Ukraine, internationaler Finanzinstitutionen und weiterer Partner."

Der Wiederaufbau der Ukraine werde eine "Menschheitsaufgabe", vergleichbar wohl mit dem Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg, so Scholz. Gleichzeitig halte man den wirtschaftlichen Druck auf Russland hoch.

Scholz, der in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft innehat, lobte das Gremium für seine entschlossene Antwort auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. "Die wirtschaftlich stärksten Demokratien dieser Welt sind noch enger zusammengerückt als sie es ohnehin schon waren", so Scholz. "Es ist unsere Einigkeit, unsere Entschlossenheit, die dazu geführt hat, dass der russische Präsident heute ganz alleine da steht. Wir fordern Putin erneut auf, das sinnlose Töten in der Ukraine zu beenden und seine Truppen zurückzuziehen."

Scholz sicherte der Ukraine zudem so lange wie nötig weiterhin finanzielle, militärische und humanitäre Hilfe zu.

"Die wirtschaftsstarken Demokratien stehen weiterhin fest an der Seite der Ukraine. Die unerschütterliche Solidarität mit der Ukraine und die konkrete Unterstützung der Ukraine zieht sich wie ein roter Faden durch unserer Präsidentschaft"," so Scholz.

Zur Gruppe der G7 gehören neben Deutschland auch Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA an. Im kommenden Jahr übernimmt Japan die G7-Präsidentschaft.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2022 12:50 ET (17:50 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.