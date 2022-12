Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN: AED001801011) (Symbol: DEWA), der exklusive Strom- und Wasserdienstleister des Emirats Dubai, der am Dubai Financial Market (DFM) notiert ist, hat seine 2.Gesellschafterversammlung für 2022 abgehalten. Die Aktionäre der DEWA haben die Zahlung einer einmaligen Sonderdividende in Höhe von 2,03 Milliarden AED mit Stichtag 22. Dezember 2022 beschlossen.

Dubai Electricity and Water Authority PJSC shareholders approve one-time payment of AED 2.03 billion in special dividend to shareholders (Photo: AETOSWire)

An der Versammlung, die von S.E. Matar Humaid Al Tayer, dem Vorsitzenden des DEWA-Verwaltungsrats, geleitet wurde, nahmen S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, MD&CEO der DEWA, und die Mitglieder des DEWA-Verwaltungsrats sowie 89,43 der Aktionäre teil.

Attraktive Dividendenrendite

Für Aktionäre, die vor dem Dividendenstichtag am 22. Dezember 2022 in DEWA-Aktien investieren (mit einem Last Entitlement Date am 20. Dezember 2022), liegt die nächste 12-Monats-Dividendenrendite bei 6,64 %, bei einem IPO-Aktienpreis von 2,48 AED pro Aktie.

"Geleitet von der Vision und den Richtlinien der weisen Führung machen wir weiterhin große Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie, die darauf ausgerichtet ist, nachhaltiges Wachstum zu erzielen, an der Spitze intelligenter und innovativer operativer Exzellenz zu bleiben, die Renditen für alle unsere Stakeholder zu optimieren und gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren, die Konsistenz der Renditen und die Dauerhaftigkeit des Wachstums zu gewährleisten und unseren Wachstumswert im Laufe der Zeit zu steigern. Dies bildet die Grundlage für unser zentrales Wertversprechen an unsere Aktionäre. Unser Nettogewinn für die ersten 9 Monate des Jahres 2022 liegt um 21 höher als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Auf Einzelbasis entspricht dieser 9-Monats-Nettogewinn fast dem Nettogewinn des gesamten Jahres 2021. Wir haben die Dividendenausschüttung an die Aktionäre für das Jahr 2022 von 6,2 Mrd. AED auf 8,23 Mrd. AED erhöht. Bei einem IPO-Zeichnungspreis von 2,48 AED/Aktie beträgt die Dividendenrendite der DEWA für 2022 6,64 %. Diese Dividendenrendite ist attraktiver als die der meisten im ADX, DFM und Tadawul notierten Unternehmen sowie anderer globaler Versorgungsunternehmen", sagte HE Saeed Mohammed Al Tayer, MD CEO von DEWA

Weitere Informationen finden Sie auf der DEWA-Website: https://www.dewa.gov.ae/en/investor-relations und auf der DFM-Website https://www.dfm.ae/en/issuers/listed-securities/securities/company-profile-page?id=DEWA

