Erwerb erweitert das Angebot an Kunden, die die Angriffsoberfläche ihrer Webanwendungen schützen wollen

Veracode, ein führender globaler Anbieter modernster Lösungen zum Testen der Anwendungssicherheit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen das deutsche Software-Sicherheitstool Crashtest Security erworben hat ein aufstrebendes, entwicklerorientiertes Produkt für dynamische Anwendungssicherheitstests (DAST). Die Investition wird die bestehenden verfügbaren DAST-Funktionen der Continuous Software Security Platform von Veracode weiter verbessern und den Kundenzugang weltweit verbreitern.

Webanwendungen entwickeln sich rasant zu den am häufigsten ausgenutzten Angriffsvektoren für Cyberbedrohungs-Akteure, die versuchen, in Unternehmen und kritische Infrastrukturen einzudringen. Tatsächlich sind Webanwendungen heute für 40 Prozent der Sicherheitsverletzungen* verantwortlich. Das Produkt von Crashtest Security erleichtert den Einstieg in Webanwendungs-Scanning in Laufzeitumgebungen, um Schwachstellen zu entdecken, bei denen statische Analysen keine optimalen Ergebnisse erzielen. Diese entwicklerfreundliche Lösung ergänzt die Funktionsmöglichkeiten der Plattform von Veracode durch ein umfassendes, modernes Anwendungssicherheits-Programm, das den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung (SDLC) absichert.

Brian Roche, Chief Product Officer bei Veracode, erklärt: "Unsere Kunden standen nie stärker unter Druck, ihre Webanwendungen vor diesen erhöhten Risiken zu schützen. Sie suchen nach einfach anzuwendenden Produkten, die sich schnell und nahtlos einführen lassen. Das Produkt von Crashtest Security bietet genau diese Lösung. Dabei handelt es sich um ein hochinnovatives DAST-Tool, das sich auf dem europäischen Markt bereits etablieren konnte. Dieser Erwerb unterstützt die wachsende Nachfrage nach Runtime-Scanning und versetzt die Kunden nun in die Lage, die neuesten Entwicklungen bei DAST-Produkten schnell und bequem einsetzen zu können."

Crashtest Security Dynamic Analysis

Crashtest Security mit Sitz in München (Deutschland) wurde 2017 gegründet. Die Lösung kann verwendet werden, um JavaScript-basierte Apps, REST (Representational State Transfer) APIs und herkömmliche Web-Apps zu analysieren und Sicherheitsprüfungen durch Integration in die Software-Entwicklungspipeline zu automatisieren.

Veracode wird das Crashtest Tool in sein bestehendes Portfolio integrieren und Kunden damit erlauben, dieselben Anmeldedaten für beide Produkte zu verwenden. Die Nutzer werden in der Lage sein, den bedeutendsten Aspekt der integrierten Technologie für eine 360-Grad-Ansicht der Scanning- und Reporting-Architektur für alle Anwendungen mithilfe eines DAST-Produkts einzusetzen.

Felix Brombacher, CEO und Mitbegründer von Crashtest Security, erläutert: "Wir sind sehr erfreut, die hochentwickelten DAST-Funktionen nun auf einen breiteren Markt ausweiten zu können. Wir haben massiv in unsere Plug-and-Play-Lösung investiert, um die Kundennachfrage in Europa zu decken und kontinuierliche Tests während des gesamten Entwicklungsprozesses zu ermöglichen. Der Erwerb unserer dynamischen Analysetechnologie und -ressourcen durch Veracode wird uns helfen, die nächste DAST-Generation für unsere Kunden weltweit bereitstellen zu können."

Um mehr über die dynamische Analyselösung zu erfahren und darüber, wie Sie das Software-Sicherheitsniveau auf die nächste Ebene führen können, klicken Sie hier.

