Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), ein führender Anbieter von menschenzentrierter Sicherheit für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass das in Berlin ansässige KI-Softwareunternehmen Nomitri sich unter anderem für die XTD-Technologien von Verimatrix entschieden hat, um seine eingebetteten visuellen KI-Technologien zu schützen, die von Kunden im stationären Einzelhandel verwendet werden.

Nomitri nutzt neueste Forschungsergebnisse auf dem Gebiet des eingebetteten visuellen Deep Learning für innovative Lösungen für den Einzelhandel und den Quick-Commerce. Der modulare Software-Stack von Nomitri kann jede Kamera in eine intelligente Kamera verwandeln. Mit EmCart können Einzelhändler wie Edeka Lüning ihren Kunden ein reibungsloses Einkaufserlebnis bieten, inklusive Self-Checkout, Betrugsprävention und Dateneinsicht. Die intelligente Pick&Pack-Lösung von Nomitri bedient sich der KI-gestützten, menschenzentrierten Automatisierung und verbessert die Abläufe in Mikro-Fulfillment-Zentren bei minimalen Kosten.

Die Implementierung dieser Technologien birgt für alle Beteiligten Gefahren. Bequemlichkeit und Effizienz sind zwar durchaus willkommen, aber nur, wenn sichergestellt ist, dass alle Beteiligten ihren innovativen Anwendungscode auf wichtigen, grundlegenden Ebenen schützen, die eine Vielzahl von Cyberangriffen verhindern, die darauf abzielen, Unterbrechungen zu verursachen oder an Kunden- oder Unternehmensdaten zu gelangen.

"Als einer der führenden Anbieter von Business Enablement-Technologien für Einzelhändler und Quick-Commerce-Anbieter ist uns bewusst, dass Sicherheit elementar für unser Geschäft ist", so Trinh Le Fiedler, Mitbegründer und CEO von Nomitri. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Verimatrix XTD technologies im Bereich Sicherheit."

"Es ist klar, dass die weltweit führenden Technologie-Innovatoren immer mehr Wert auf die grundlegende Sicherheit ihrer Technologien und die Sicherheit der damit verbundenen Kunden- und Unternehmensdaten legen", so Juha Högmander, Vice President, Cybersecurity Business bei Verimatrix. "Indem wir einen kosteneffizienten Zero-Code-Ansatz für die Bereitstellung zuverlässiger Schutzmechanismen anbieten, die potenzielle blinde Flecken in der Cybersicherheit verhindern und beseitigen, können wir unseren Kunden zuverlässig zur Seite stehen und so für eine kontinuierliche Sicherheit sorgen, die von allen Beteiligten geschätzt wird."

Über Nomitri

Nomitri ist ein KI-Softwareunternehmen aus Berlin, dessen Mission es ist, modernste KI-Technologien zu nutzen, um eine menschenzentrierte Automatisierung in Einzelhandel und Logistik zu ermöglichen. Nomitris Smartphone-basierte Vision-KI-Software ermöglicht es Einzelhändlern, ihren Kunden ein reibungsloses Einkaufserlebnis zu bieten, inklusive Self-Checkout, Betrugsprävention und Dateneinblicke sowie Quick-Commerce-Playern, ihre Abläufe deutlich zu verbessern und menschliche Fehler zu reduzieren. Besuchen Sie: www.nomitri.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) trägt dazu bei, die moderne vernetzte Welt mit einer für Menschen entwickelten Sicherheit zu gestalten. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, menschenzentrierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken vertrauen auf Verimatrix, um sämtliche Inhalte von erstklassigen Filmen und Live-Sportübertragungen über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen zu schützen. Wir sorgen für die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix hilft Partnern, ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen, einfach zu skalieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Besuchen Sie: www.verimatrix.com.

