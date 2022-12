Die führende internationale Non-Profit-Organisation CDP hat Kao Corporation zum dritten Mal in Folge in drei Kategorien ihrer renommierten "A-Liste" aufgenommen. Kao, ein führender Hersteller von Körperpflege-, Haushalts- und Kosmetikprodukten, erhielt die höchste Triple-A-Bewertung für seine Nachhaltigkeitsinitiativen in den Bereichen Klimawandel, Wälder und Wassersicherheit. Die Aufnahme in die Liste wurde über eine weltweite Umfrage unter Unternehmen und eine Bewertung ihrer Aktivitäten ermittelt. Insgesamt wurden mehr als 10.000 Unternehmen für eine Aufnahme in die A-Liste bewertet, von denen nur 12 für alle drei Kategorien Klimawandel, Wälder und Wassersicherheit ausgewählt wurden. Kao wurde nun zum vierten Mal in die A-Liste "Klimawandel", zum dritten Mal in die A-Liste "Wälder" und zum sechsten Mal in die A-Liste "Wassersicherheit" aufgenommen.

Dave Muenz, Director und Managing Executive Officer, verantwortlich für die ESG-Division von Kao, sagt: "Drei Jahre in Folge eine Triple-A-Bewertung im CDP-Ranking zu erhalten, ist eine große Ehre. In diese Liste aufgenommen zu werden, bestärkt uns darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um einen nachhaltigen Lebensstil für jede einzelne Verbraucherin und jeden einzelnen Verbraucher zu verwirklichen. Wir alle müssen in der breiten Gesellschaft entschieden handeln und unmittelbare Maßnahmen ergreifen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Wir bei Kao haben uns verpflichtet, unsere Ziele zu erreichen, unseren CO2-Nettoausstoß bis 2040 auf null zu reduzieren und bis 2050 kohlenstoffnegativ zu sein. Durch unsere aktuellen und künftigen Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele, werden wir uns bemühen, der Auszeichnung von CDP gerecht zu werden."

Die Kao Gruppe ist sich ihrer Verantwortung als Unternehmen bewusst, das Produkte herstellt, die Menschen täglich benutzen, und unternimmt aktiv Schritte, um den ökologischen Fußabdruck ihrer Produkte über den gesamten Produktlebenszyklus zu reduzieren. Im April 2019 hat Kao seine ESG-Strategie, den Kirei Lifestyle Plan, eingeführt und verfolgt seit 2021 den Kao Group Mid-term Plan 2025 (K25) mit der Vision "Schutz zukünftigen Lebens" und "Nachhaltigkeit als einziger Weg".

Die Aufnahme von Kao in die A-Listen für Klimawandel, Wälder und Wassersicherheit ist das Ergebnis der Maßnahmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette unternommen werden. Um die Dekarbonisierung voranzutreiben, hat Kao einen Fahrplan erstellt, der das Ziel verfolgt, seinen CO2-Nettoausstoß bis 2040 auf null zu reduzieren und bis 2050 kohlenstoffnegativ zu werden. Außerdem verstärkt das Unternehmen seine Bemühungen, bis 2030 weltweit zu 100 auf erneuerbare Energien umzusteigen, indem alle 55 Logistikzentren und das Sakata-Werk in Japan mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Im Bereich der Wälder ist sich Kao der Herausforderungen bewusst, die in der Palmöl-Lieferkette bestehen, und fördert das SMILE-Programm (Smallholder Inclusion for Better Livelihood Empowerment) zur Unterstützung von Kleinbäuerinnen und -bauern in Indonesien. Zu diesem Programm zählt unter anderem der Wissensaustausch über nachhaltige Produktion und Produktivitätsverbesserung, Unterstützung bei der Erlangung der RSPO*1-Zertifizierung, Aufklärung über sicheres Arbeiten, die Bereitstellung von Sicherheitsausrüstung wie Helmen und Handschuhen und die Installation von Feuerlöschern sowie die kostenlose Verteilung der Adjuvant-Reihe*2-Streumittel und Anleitung zur Anwendung. Eine höhere Produktivität trägt dazu bei, den Lebensstandard der Kleinbäuerinnen und -bauern auf den Plantagen zu verbessern und mindert den Druck zur Abholzung, der durch die Entwicklung neuer Plantagen entsteht. Im Hinblick auf Wassersicherheit verfolgt Kao weiterhin den "eco together"-Ansatz und arbeitet mit Interessengruppen wie Verbraucherinnen und Verbrauchern, Geschäftspartnern und der Gesellschaft zusammen, um den Wasserverbrauch zu reduzieren. So werden zum Beispiel Produkte mit wassersparenden Funktionen angeboten, die auf unternehmenseigenen Technologien basieren. Mit dem Ziel, eine nachhaltige, dezentrale Wasserwiederverwendung in kleinem Maßstab zu ermöglichen, haben Kao und WOTA Corp. eine Geschäftsallianz geschlossen, durch die soziale Probleme im Zusammenhang mit Wasser und sanitären Einrichtungen gelöst werden sollen. Entscheidend dabei ist die Durchführung und Maximierung von Szenarioanalysen in Bezug auf Klimawandel, den Schutz von Wäldern und Wassersicherheit, indem Risiken und Chancen identifiziert und Pläne und Maßnahmen in die Geschäftsstrategie von Kao integriert werden.

*1 Roundtable zu nachhaltigem Palmöl

*2 Ein von Kao entwickeltes, sehr effizientes Streumittel für die Landwirtschaft, das aus pflanzlichen Stoffen gewonnen wird und die Verbreitung von Pestiziden unterstützt, wenn es auf Pflanzen gesprüht wird.

Dexter Galvin, Global Director of Corporations and Supply Chains von CDP, sagt: "Herzlichen Glückwunsch an alle Unternehmen, die in diesem Jahr auf der A-Liste stehen. Umwelttransparenz ist der erste wichtige Schritt in Richtung einer Netto-Null und naturfreundlichen Zukunft. In einem Jahr, in dem die Umweltprobleme auf der ganzen Welt immer weiter zunehmen von extremen Wetterereignissen bis hin zu noch nie dagewesenen Verlusten in der Natur -, ist die Notwendigkeit eines grundlegenden, unmittelbaren und gemeinschaftlichen Wandels wichtiger denn je. Wir müssen die Hälfte der globalen Treibhausgasemissionen dekarbonisieren, die Entwaldung bis 2030 stoppen und gleichzeitig die Sicherheit der Wasserversorgung innerhalb desselben Zeitrahmens erreichen denn ohne die Natur gibt es keinen Weg zu 1,5°C. Da CDP die Messlatte für die Qualifizierung als führendes Unternehmen in den Bereichen Klima, Wälder und Wasser immer höher legt, hoffen wir, dass die Ambitionen und Maßnahmen der Unternehmen auf der A-Liste und derjenigen, die einen Platz auf der Liste anstreben das Gleiche tun."

Durch die Integration von ESG in das Zentrum der Unternehmensführung, zum Beispiel durch aktive Maßnahmen in Bezug auf den Klimawandel, die Wälder und die Wassersicherheit, wird Kao sein Geschäft weiterentwickeln, bessere Produkte und Dienstleistungen für Verbraucherinnen und Verbraucher und die Gesellschaft anbieten und auf das Unternehmensziel hinarbeiten, "eine Kirei-Welt zu schaffen, in der alles Leben in Harmonie lebt."

Über CDP

Das CDP ist eine globale gemeinnützige Organisation, die das weltweite System zur Offenlegung von Umweltdaten für Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen betreibt. Das CDP, das im Jahr 2000 gegründet wurde und mit mehr als 680 Finanzinstituten mit einem Vermögen von über 130 Billionen US-Dollar zusammenarbeitet, leistete Pionierarbeit, indem es die Kapitalmärkte und das Beschaffungswesen von Unternehmen nutzte, um diese zu motivieren, ihre Umweltauswirkungen offenzulegen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren, Wasserressourcen zu schützen und Wälder zu erhalten. Im Jahr 2022 haben mehr als 20.000 Organisationen auf der ganzen Welt Daten über das CDP offengelegt, darunter mehr als 18.700 Unternehmen, die die Hälfte der globalen Marktkapitalisierung ausmachen, sowie über 1.100 Städte, Staaten und Regionen. Das CDP ist vollständig an der TCFD ausgerichtet und verfügt über die größte Umweltdatenbank der Welt. Die CDP-Ergebnisse werden häufig genutzt, um Investitions- und Beschaffungsentscheidungen in Richtung einer kohlenstofffreien, nachhaltigen und widerstandsfähigen Wirtschaft zu treffen. Das CDP ist ein Gründungsmitglied der Science Based Targets Initiative, der We Mean Business Coalition, der Investor Agenda und der Net Zero Asset Managers Initiative. Besuchen Sie cdp.net oder folgen Sie uns unter @CDP, um mehr zu erfahren.

Über den Kirei Lifestyle Plan

In den vergangenen 130 Jahren hat Kao stets daran gearbeitet, das Leben der Menschen zu verbessern und ihnen zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu verhelfen einem Kirei Lifestyle. Das japanische Wort ‚kirei' beschreibt etwas, das sauber, geordnet und schön zugleich ist. Die KaoGruppe hat im April 2019 ihre ESG-Strategie, den Kirei Lifestyle Plan, ins Leben gerufen, der die Vision eines nachhaltigeren Lebensstils umsetzen soll. Bis 2030 möchte Kao mindestens 1 Milliarde Menschen ein schöneres Leben ermöglichen und dafür sorgen, dass 100 seiner Produkte einen ökologischen Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus hinterlassen, den unsere Natur laut Wissenschaft sicher verkraften kann.

Über Kao

Kao stellt hochwertige Produkte her, die das Leben der Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt bereichern. Durch sein Portfolio von über 20 führenden Marken wie Attack, Bioré, Goldwell, Jergens, John Frieda, Kanebo, Laurier, Merries und Molton Brown ist Kao Teil des Alltags der Menschen in Asien, Ozeanien, Nordamerika und Europa. Zusammen mit seiner Chemiesparte, die zu einer Vielzahl von Industriezweigen beiträgt, erwirtschaftet Kao einen Jahresumsatz von rund 1.420 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit rund 33.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und blickt auf eine 135-jährige Innovationsgeschichte zurück. Bitte besuchen Sie die Website der Kao Group für aktuelle Informationen https://www.kao.com/global/en/

