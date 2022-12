Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Personalie

Finanzchef Oliver Schmutz verlässt die Kursaal Bern AG



14.12.2022 / 06:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Oliver Schmutz, CFO / Direktor Finanzen der Kursaal Bern AG, hat sich für eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Kursaal Bern Gruppe entschieden. Er wird das Unternehmen auf Mitte 2023 verlassen. Bis dahin wird er seine Funktion weiter ausüben und seine Tätigkeiten geordnet übergeben. Über die Nachfolge wird zu gegebener Zeit informiert. Oliver Schmutz ist seit acht Jahren für die Kursaal Bern Gruppe tätig. Er hat die Finanzabteilung souverän geführt und strategisch als auch operativ konsequent weiterentwickelt. Dabei konnte er seinen grossen Erfahrungsschatz aus der Finanz- und der Gastrobranche erfolgreich einbringen. Mit seinem Team hat er wichtige Instrumente und Prozesse erarbeitet und implementiert. Weitere Meilensteine seiner Arbeit waren die Aktienkapitalerhöhung und der IPO (2021), bei dem er die regulatorischen Auflagen und Rechnungslegungsvorschriften für börsenkotierte Firmen etabliert hat, sowie die Organisation und Durchführung der Finanzplanung über die gesamte Gruppe während der Pandemie-Jahre. Verwaltungsratspräsident Prof. em. Dr. Daniel Buser bedauert den Weggang. «Als Finanzchef hat Oliver Schmutz die Kursaal Bern Gruppe mit seiner kompetenten Analyse und der nötigen Umsicht effektiv geführt. Ich bedanke mich im Namen des gesamten Kursaal-Teams schon jetzt herzlich für sein Engagement sowie die professionelle und angenehme Zusammenarbeit. Für seine private und berufliche Zukunft wünsche ich ihm nur das Allerbeste und viel Erfolg.» Die Unternehmung hat bereits alle wichtigen Schritte für einen ordentlichen Wechsel an der Spitze der Finanzabteilung in die Wege geleitet. Bester Monatsumsatz in der Geschichte des Kursaal Bern mit über CHF 4.3 Mio. Prof. em. Dr. Daniel Buser blickt sehr zuversichtlich in die Zukunft. Wie schon Mitte Jahr angekündigt, verzeichnet die Kursaal Bern Gruppe aktuell sehr gute Ergebnisse. «Der November war der beste Monat in der Geschichte des Kursaal Bern mit über CHF 4.3 Mio. Betriebsertrag. Wir sind auf dem richtigen Weg zu einem der führenden Schweizer Kongress-, Hotel- & Gastronomie und Casino-Unternehmen», erklärt der Verwaltungsratspräsident der Kursaal Bern AG. Kontakt Kursaal Bern AG Petra Anna Siebert Verantwortliche PR Kornhausstrasse 3 CH-3000 Bern 22 T+41 31 339 52 06 www.kursaal-bern.ch investoren@kursaal-bern.ch Über den Kursaal Bern Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen im Bereich Hospitality Management mit den drei Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel & Gastronomie sowie Casinos. Das vielseitige All-in-One-Angebot besteht aus professionellen Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik inkl. Streaming Studio und 28 flexibel nutzbaren Räumen. Weiter verfügt die Gruppe über das in die Accor-Gruppe eingebundene Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne-Superior) mit 171 Zimmern und einer attraktiven Gastronomie sowie die Casinos Neuchâtel und Bern mit einem Onlineangebot. Mit ihrer zentralen Lage im Herzen von Bern, an der Schnittstelle zur Romandie, ist die Kursaal Bern Gruppe gut positioniert, ihre Marktposition als führendes Schweizer Kongress-, Hotel- & Gastronomie - und Casino-Unternehmen kontinuierlich zu stärken und auszubauen.

