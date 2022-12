EQS-Ad-hoc: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG: Eintragung der Verschmelzung des RICS auf RAITEC erfolgt



14.12.2022 / 08:43 CET/CEST

Die Verschmelzung der Raiffeisen Informatik Center Steiermark GmbH auf die RAITEC GmbH (als Gesamtrechtsnachfolgerin der GRZ IT Betrieb GmbH) wurde mit Wirkung zum 14.12.2022 in das Firmenbuch eingetragen. Aufgrund dieser Eintragung in das Firmenbuch ist die Verschmelzung nunmehr rechtlich wirksam. Es sind daher sämtliche Rechte und Pflichten (so insbesondere sämtliche Vertragsverhältnisse) der Raiffeisen Informatik Center Steiermark GmbH im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die RAITEC GmbH übergegangen. Die Raiffeisen Informatik Center Steiermark GmbH ist mit diesem Zeitpunkt erloschen.

Für nähere Informationen steht Ihnen Johannes Derler, Unternehmenssprecher der Raiffeisen-Landesbank Steiermark unter johannes.derler@rlbstmk.at, Tel.: 0316 4002-2002 zur Verfügung.

