PQE Group, ein multinationales Beratungsunternehmen zum Thema Pharmaka und Medizinprodukte, und Techniconsult Group, ein Ingenieurunternehmen, sind beide führende Anbieter für die Life-Sciences-Industrie und haben eine Cross-Holding-Vereinbarung unterzeichnet, um ihre Präsenz auf dem nationalen und internationalen Markt zu stärken. Die Partnerschaft führt zwei beispiellose, auf dem Markt führende Unternehmen zusammen.

Beide Unternehmen aus der Toskana bieten italienische Spitzenleistungen und sind familiengeführte Unternehmen mit zahlreichen Gemeinsamkeiten. Ihr Ziel ist es, ihre Kompetenzen und Expertise den Kunden und der pharmazeutischen Industrie für erfolgreiche integrierte Engineering-Projekte zur Verfügung zu stellen, um ein Anziehungspunkt für weltweite Talente und Unternehmen zu werden. Die Unternehmen widmen ihren gemeinsamen Werten besondere Aufmerksamkeit mit einer besonderer Betonung von CSR-Aktivitäten (Corporate Social Responsibility) und des Wohlergehens ihrer Belegschaft, wozu weltweit 2000 Mitarbeiter zählen, von denen sich 1000 in Italien befinden.

Die Techniconsult Group wurde im Jahr 1987 in Florenz gegründet und entwickelte sich zu einer Vorteilsgesellschaft mit einem Umsatz von 27 Millionen Euro (mehr als 36% im Vergleich zu 2021). Das Unternehmen unterstützt seine Kunden seit mehr als 30 Jahren in der Auslegung und Betriebsführung und beim Bau pharmazeutischer Anlagen durch Prüfung und Anwendung effizienter und intelligenter technischer Lösungen mithilfe eines flexiblen Ansatzes.

Das Muster von Techniconsult fügt sich perfekt in das von PQE entwickelte Know-how ein, einer großen Beratungsgesellschaft für die Pharmaindustrie mit einer Umsatzprognose in Höhe von über 90 Millionen Euro für das Jahr 2022 (mehr als 68% im Vergleich zu 2021). Dank seiner internationalen Reichweite und seines Renommees trug es zum Ansehen von "Made in Italy" in der Welt bei. Der finanzielle Spielraum, den die Unternehmen vereinbarten, besteht aus kotierten Aktien, die eng in die beiden Unternehmen eingebunden werden, um ihr Zusammenwachsen zu fördern.

Dieses Verfahren ist Teil der Zielsetzung der PQE Federation ein Konzept, das intern vom Gründer der PQE Group Gilda D'Incerti entwickelt wurde und darauf abzielt, ein globales Netzwerk mit vertikalen Spezialisierungen in der Pharmaindustrie zu erstellen, die in der Lage sind, den Kunden integrierte und komplementäre Lösungen anzubieten. Dieselbe Argumentation wurde von den Besitzern der Techniconsult Group Rosario Lo Presti und Pier Angelo Galligani übernommen, die in den letzten Jahren unterschiedliche Vereinbarungen in Italien und anderen Ländern unterzeichneten, um die Position ihres Unternehmens als erstklassiger Anbieter auf pharmazeutischem Gebiet sicherzustellen.

