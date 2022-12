NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla von 305 auf 235 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Delaney stellte sein Bewertungsmodell für den Elektroautobauer in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie um. Sein Kursziel basiert nun auf dem Kurs/Gewinn-Verhältnis der Ergebnisschätzung für 2025. Delaney bleibt von Teslas langfristigem Wachstumspotenzial überzeugt angesichts der Kostenstruktur und dem Vollangebot vom Fahrzeug über Aufladen, Speicher, Software bis zum Service./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de