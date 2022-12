Führende Silicon Valley VC-Firma für Cybersicherheit, Unternehmenssoftware, Konsumgüter und Gesundheitswesen schließt dreizehnten Fonds zur Fortsetzung des erfolgreichen Frühphasen-Franchise

U.S. Venture Partners (USVP), eine der führenden Risikokapitalgesellschaften im Silicon Valley, gab heute den Abschluss des mit 400 Millionen ausgestatteten Fonds USVP XIII bekannt, dessen Schwerpunkt auf Investitionen der Serien A und B liegt. Der neue Fonds führt die erfolgreiche Frühphaseninvestitionstätigkeit von USVP fort und fördert den Aufbau führender Unternehmen in den Bereichen Cybersicherheit, Unternehmenssoftware, Verbraucher und Gesundheitswesen.

USVP hat bereits Investitionen in 93 Unternehmen getätigt, die an die Börse gegangen sind, und in 100 weitere, die gewinnbringend übernommen wurden. "Unsere Limited Partner verlassen sich darauf, dass wir ihnen eine Beteiligung an einigen der wachstumsstärksten und innovativsten Unternehmen in unseren Schwerpunktbereichen ermöglichen, und wir freuen uns, dies auch mit USVP XIII fortsetzen zu können", so Rick Lewis, General Partner. "In den letzten Jahren konnten wir unsere jahrzehntelange Erfolgsbilanz mit einer außergewöhnlich starken Performance ausbauen. Von 2020 bis heute haben die USVP-Fonds 1,1 Milliarden an unsere Investoren ausgeschüttet. In 2022 werden die Ausschüttungen von USVP an die Limited Partner zum elften Mal in Folge das abgerufene Kapital übersteigen."

Die Strategie von USVP sieht vor, als führender Series A- oder B-Investor in Unternehmen mit Sitz in den USA oder Israel in vier Kernsektoren zu investieren: Cybersicherheit, Unternehmenssoftware, Verbraucher und Gesundheitswesen. "USVP engagiert sich in bestimmten Sektoren, in denen wir nachweislich führend sind. USVP-Unternehmen wie Carrot Fertility, Cato Networks, Epsagon, Human Interest, Inari Medical und Pluto TV sind Marktführer in großen, wachstumsstarken Sektoren", erklärt Dafina Toncheva, General Partner. "Wir haben erfolgreich in erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer investiert, die sich in der Anfangsphase des Aufbaus ihrer Unternehmen befinden, und zwar in Sektoren, in denen das Team von USVP über umfassende Fachkenntnisse verfügt. Wir sind stolz darauf, dass so viele dieser Unternehmen zu den unbestrittenen Marktführern in ihren Branchen und Märkten geworden sind."

Das Investmentteam von USVP, Dafina Toncheva, Jacques Benkoski, Rick Lewis, Steve Krausz, Casey Tansey und Jonathan Root, verfügt gemeinsam über mehr als 100 Jahre Erfahrung im Bereich VC-Investitionen und eine 3,5-fache Erfolgsbilanz bei der Realisierung der letzten vier voll investierten Fonds von USVP. "Die USVP-Partner bringen sowohl operative Erfahrung als auch eine Investitionserfolgsbilanz in ihren Schwerpunktsektoren mit", so Casey Tansey, General Partner. "Durch diese Erfahrung kann das Team von USVP ein echter Partner für unsere Managementteams beim Aufbau von Unternehmen sein. Wir sind den Unternehmern dankbar, die uns als Partner bei ihrem Bestreben, globale Branchen zu verändern, gewählt haben. Es ist uns auch eine Ehre, das Vertrauen der führenden Limited Partners in den USA und auf der ganzen Welt gewonnen zu haben, die in USVP XIII investiert haben."

Über U.S. Venture Partners

U.S. Venture Partners (USVP) ist eine führende Risikokapitalgesellschaft im Silicon Valley, die gemeinsam mit Unternehmern deren Ideen in weltverändernde Unternehmen verwandelt. In den vergangenen vier Jahrzehnten hat USVP in über 500 Unternehmen investiert, darunter: Arkose Labs, Box, Carrot Fertility, Cato Networks, Check Point Software, Guidewire, Happy Returns, HeartFlow, HotelTonight, Human Interest, Imperva, Inari Medical, Inspire Medical Systems, Intersect ENT, Kenna, Medigate, Omada Health, Pluto TV, Standard Bariatrics, ThreatMetrix, Trunk Club, Trusteer, Yammer und Zerto. Der Schwerpunkt von USVP liegt auf Start-ups im Frühstadium, die die Bereiche Cybersicherheit, Unternehmenssoftware, Verbraucher und Gesundheitswesen revolutionieren. Das Team von USVP besteht aus ehemaligen Unternehmern, Technologen, Führungskräften und Finanzfachleuten, die Unterstützung bei Strategie, Skalierung, Teamaufbau, Produktentwicklung und Geschäftsentwicklung leisten. USVP hat seinen Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.usvp.com.

