LION E-Mobility AG: LION Smart GmbH auch im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres erfolgreich und erwartet ein insgesamt positives EBIT für das Jahr 2022



15.12.2022 / 09:35 CET/CEST

PRESSEMELDUNG LION Smart GmbH auch im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres erfolgreich und erwartet ein insgesamt positives EBIT für das Jahr 2022 Umsatz steigt bis Ende Q3 2022 auf EUR 46,6 Mio. deutlich über dem Niveau des Vorjahres und weiterhin im Rahmen der Erwartung (EUR 18,8 Mio.). EBITDA mit EUR +0,4 Mio. erneut positiv (2021: EUR -0,3 Mio.) mit Umsatz im 3. Quartal 2022 bei EUR 22,4 Mio. gegenüber EUR 9,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der kumulierte operative Cashflow lag mit EUR +0,5 Mio. über dem Vorjahresendwert mit EUR +0,4 Mio. Der Cashflow für die Verwendung von Investitionen lag bei EUR 0,1 Mio. (Vorjahreswert: EUR -0,3 Mio.) und der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit war EUR +/- 0 Mio. nach EUR 0,7 Mio. im Vorjahr. Vorläufige Zahlen * in Mio. EUR Q3 2022 Q3 2021 Q1-Q3 2022 kumulativ Q1-Q3 2021 kumulativ Veränderung YoY kumuliert Umsatz 22,4 9,7 46,6 18,8 +27,9 Gesamtleistung 22,2 9,7 46,5 18,9 +27,5 EBITDA 0,4 -0,3 1,4 -1,2 +2,5 Quartalsergebnis 0,4 -0,4 1,3 -1,4 +2,7

* Zahlen zum 30.09.2022 nach HGB - vorläufig und ungeprüft Garching bei München, 15.Dezember 2022 - Die LION Smart GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG, hat heute ihre vorläufigen, ungeprüften Geschäftszahlen zum 30. September 2022 veröffentlicht. Das Geschäft des innovativen Anbieters von Lithium-Ionen-Batteriesystemen und integrativen Batterielösungen hat sich im Laufe des Geschäftsjahres 2022 weiterhin positiv entwickelt. Unter Berücksichtigung des für 2022 erwarteten Geschäftsverlaufes liegt das Ergebnis im Bereich der Prognose. Ertragslage der LION Smart GmbH zum 30. September 2022: Im 3. Quartal 2022 wurden Umsatzerlöse von insgesamt EUR 22,4 Mio. realisiert. Der Umsatz lag dabei im Rahmen der Erwartungen. Gegenüber dem Vorjahr (30. September 2021) konnte die Gesamtleistung (Umsatzerlöse, aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung) um EUR 27,6 Mio. weiterhin auf nunmehr EUR 46,5 Mio. gesteigert werden. Der Materialaufwand - bestehend aus Materialaufwendungen und sonstigen bezogenen Leistungen - erhöhte sich insbesondere aufgrund des gestiegenen Geschäftsvolumens auf EUR 40,9 Mio. Die Materialeinsatzquote (ermittelt aus dem Verhältnis Materialaufwand zu Umsatz und Bestandsveränderung) beträgt 88%. Für den Berichtszeitraum konnte folglich ein Rohertrag in Höhe von EUR 5,6 Mio. (Vorjahr:

EUR 2,2 Mio.) erwirtschaftet werden, was einer Rohertragsmarge von 12% entspricht. Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im 3. Quartal waren insgesamt 44 fest angestellte Mitarbeiter und 11 Werkstudenten (Vorjahr: insgesamt 47 Mitarbeiter inklusive Werkstudenten) bei der LION Smart GmbH beschäftigt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind auf dem Niveau des Vorjahres und enthalten hohe Aufwendungen für Rechtsberatung und sonstiger Beratung im Zusammenhang mit dem Aufbau der Produktion in Hildburghausen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zum 3. Quartal stellte sich bei EUR 1,3 Mio. ein. Ertragssteuern kamen wegen der Verluste bislang nicht zum Tragen. Das Finanzergebnis der LION Smart GmbH war im 3. Quartal 2022 leicht positiv. Die LION Smart GmbH erwirtschaftete im Berichtszeitraum Q3 2022 insgesamt ein positives Ergebnis von EUR 0,4 Mio. Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2022: Das Gesamtvermögen beträgt zum 30. September 2022 insgesamt EUR 40.6 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 13,5 Mio.), was hauptsächlich auf den Anstieg der fertigen und unfertigen Erzeugnisse zurückzuführen ist aufgrund der Übernahme der Lagerbestände von BMW. Im 3. Quartal 2022 wurden keine Entwicklungskosten als aktivierte Eigenleistungen bilanziert. Zum 30. September 2022 bestanden selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände unverändert in Höhe von EUR 2,4 Mio. Die langfristigen Vermögenswerte (Anlagevermögen) erhöhten sich leicht auf EUR 7,5 Mio.

(31. Dezember 2021: EUR 7,4 Mio.). Dabei stellten sich die Sachanlagen auf EUR 0,5 Mio. ein. Die immateriellen Vermögenswerte blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. auf EUR 2,5 Mio. Die im Finanzanlagevermögen ausgewiesenen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, blieben unverändert bei EUR 2,0 Mio. Aufgrund des höheren Geschäftsvolumens sind die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände deutlich um EUR 26,8 Mio. auf EUR 32,8 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 6,0Mio.) gestiegen. Vor diesem Hintergrund stiegen auch die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Zum 30. September 2022 betrugen die liquiden Mittel EUR 1,8 Mio. gegenüber EUR 1,1 Mio. zum

31. Dezember 2021. Das Eigenkapital der LION Smart GmbH belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf EUR 7,4 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 5,6 Mio.). Die Eigenkapitalquote zum 30. September 2022 sank im Vergleich zum Vorjahr auf 18,2% (31. Dezember 2021: 41%). Grund hierfür ist, dass die Bilanzsumme infolge des zuvor erwähnten Anstiegs des kurzfristigen Vermögens und der kurzfristigen Schulden vergleichsweise stärker gestiegen ist. Aufgrund des deutlich gestiegenen Umsatzwachstums konnte die LION Smart GmbH ihr Geschäft im dritten Quartal ohne zusätzliche Kapitalmaßnahmen der LION E-Mobility AG bestreiten. Die kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten betrugen zum 30. September 2022 ins-gesamt EUR 33,2 Mio. Die Rückstellungen von EUR 0,4 Mio beinhalten im Wesentlichen Personalkosten, wie Überstunden, nicht genommener Urlaub und variable Gehaltsbestandteile. Langfristigen Verbindlichkeiten bestanden zum dritten Quartal 2022 nicht. Cashflow und Finanzierung zum 30. September 2022: der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit betrug im kumulierten Berichtszeitraum EUR 0,5 Mio. (Vorjahr: EUR 0,4 Mio.). Der Cashflow aus Investitionstätigkeit blieb durch geringere Investitionen ins Sachanlagevermögen im 3. Quartal leicht negativ mit EUR -0,1 Mio. (31.12.2021 EUR -0,5 Mio.). Beim Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten gab es im 3. Quartal keine Bewegung, da keine Finanzierungsmaßnahmen getroffen wurden (Vorjahr: EUR 0,7 Mio.). Einzahlungen in das Equity der LION Smart GmbH wurden nicht getätigt. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022: Die LION Smart GmbH hat auch im dritten Quartal ein solides Umsatzergebnis eingefahren. Dabei konnte auch zum zweiten Mal in Folge ein positives EBIT erzielt werden. Die vorkurzem aktualisierte Guidance von EUR 50 - 55 Mio. Umsatz in 2022 wird voraussichtlich erreicht werden. In dem Zuge erwartet die Gesellschaft auch ein positives EBIT im Jahresdurchschnitt. Über die LION E-Mobility AG: Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc., der LION Smart North America und der LION Smart Production GmbH. Verantwortlich für die Pressemitteilung ist der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG. www.lionemobility.com LION Smart GmbH Winfried Buss Managing Director LION E-Mobility Investor Relations Frank Schönrock (Weber Shandwick) Telefon: +49 (0) 1737025315 E-Mail: ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com Arne Siegner

Telefon: +41 (0) 41 500 54 11

E-Mail: ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com Disclaimer: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

