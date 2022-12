Düsseldorf (ots) -Huawei erhält Auszeichnung für leistungsstarkes, zuverlässiges WLAN-Kommunikationssystem für U-BahnenHuawei hat bei den Wireless Broadband Alliance (WBA) Industry Awards 2022 die Auszeichnung "Best Enterprise Wi-Fi Network" für seine Wi-Fi 6 "Train to Ground"-Lösung erhalten, die schnelle, stabile WLAN-Verbindungen für U-Bahnen ermöglicht.Zug-zu-Boden-Kommunikation: Höchste Anforderungen an Latenz und ZuverlässigkeitDie Metro der chinesischen Millionenmetropole Shenzhen hat sich für das Wi-Fi-6-System von Huawei entschieden, um eine stabile und zuverlässige Vernetzung ihrer U-Bahnen mit der Infrastruktur zu gewährleisten. Bei dieser sogenannten Zug-zu-Boden-Kommunikation (Train to Ground / T2G) kamen insbesondere Echtzeit-Erkennung und -Alarmierung von geometrischen Parametern und Inspektionsmodulen zum Einsatz, um Verspätungen zu vermeiden, die Transportkapazität zu verbessern und die Wartezeit der Fahrgäste zu verkürzen. Die Huawei-Lösung auf Basis des aktuellen WLAN-Standards Wi-Fi 6 ermöglicht Hochgeschwindigkeitszügen eine Kommunikation in nahezu Echtzeit, die sich durch hohe Bandbreite, schnelle Übergabe zwischen zwei WLAN-Zugangspunkten sowie stabilen Betrieb auszeichnet.Hohe Bandbreite: Die Datenübertragung im Nahverkehr umfasst eine große Menge an Speicherdaten, die eine große Übertragungsbandbreite zwischen Zug und Boden erfordern. Huawei hat hierfür einen Midamble-Algorithmus zur Verbesserung der Hochgeschwindigkeitsmobilität entwickelt, der auf einer Analyse von U-Bahn-Tunnelsignalmodellen basiert. Das System bietet eine Backhaul-Bandbreite von 1,4 Gbit/s für Züge, die mit 160 km/h fahren, 1 Gbit/s bei 260 km/h und 950 Mbit/s bei 350 km/h.Schnelle Übergabe: Die Soft-Handover-Technologie von Huawei verhindert bei hohen Zuggeschwindigkeiten Paketverluste und Unterbrechungen der Dienste beim Wechsel von einem WLAN-Access-Point (AP) zum nächsten. Die Latenzzeit für den Dienstwechsel beträgt nur zwei Millisekunden bei Zügen, die mit 260 km/h fahren, und nur 3 ms bei 350 km/h.Stabiler Betrieb: Die Lösung von Huawei verfügt über ein stoßfestes, wasserdichtes und staubdichtes Design nach IP68 und eignet sich auch für herausfordernde Bedingungen wie etwa die Reinigung eines U-Bahn-Tunnels. Die speziell für den Gleisbereich entwickelten APs von Huawei sind mit 30-Grad-Antennen ausgestattet. Dieser kleine Winkel ermöglicht eine bessere Richtungsleistung sowie eine stärkere Anti-Interferenz-Fähigkeit und minimiert die durch Vibrationen während des U-Bahn-Betriebs verursachten Abweichungen der Antennenposition.Zitat der WBA-Jury: "Huawei hat eine äußerst innovative technische Lösung vorgestellt, die zeigt, dass Wi-Fi 6 in hochmobilen Unternehmensanwendungen eingesetzt werden kann." Die Wireless Broadband Alliance ist ein Branchenverband von Mobiltelefonanbietern und Geräteherstellern, die gemeinsam an einer Standardisierung des öffentlichen WLAN-Netzes arbeiten. Der Award würdigt die Lösungen von Anbietern für ihre Beiträge zur Entwicklung der WLAN-Branche. Alle Gewinner der WBA-Awards finden Sie unter: https://wballiance.com/wba-industry-awards/award-winners-2022/.Weitere Informationen zum WLAN-Portfolio von Huawei finden Sie unter: https://e.huawei.com/de/products/enterprise-networking/wlan.Informationen zu HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.Pressekontakt:Pressekontakt (Enterprise) Huawei Technologies Deutschland GmbH:Bing HaoTel.: +49 (0)6196 9697 6190E-Mail: Bing.Hao@huawei.comPressekontakt (Corporate) Huawei Technologies Deutschland GmbH:Patrick BergerTel.: +49 (0) 30 3974 796 101E-Mail: Patrick.Berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Deutschland Enterprise, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162816/5395244