Athora Holding Ltd. (Athora oder die Gruppe), ein führendes europäisches Unternehmen für Spar- und Altersvorsorgeprodukte, hat seine dritte Kapitalerhöhung abgeschlossen und insgesamt rund 2,75 Milliarden Euro zusätzliches dauerhaftes Eigenkapital von neuen und bestehenden Aktionären erhalten, einschließlich der am 2. November 2022 angekündigten Zusagen von über 2,0 Milliarden Euro. Die Kapitalerhöhung wurde im Rahmen einer Privatplatzierung von Stammaktien durchgeführt.

Dies ist der jüngste Meilenstein in einem wegweisenden Jahr, in dem Athora als bevorzugter Bieter für ein Portfolio geschlossener Lebensversicherungen von AXA Deutschland ausgewählt wurde und die Übernahmen von Athora Italia S.p.A (ehemals Amissima Vita S.p.A) und eines Portfolios geschlossener Lebensversicherungen von NN Insurance Belgium abgeschlossen hat. Im Mai führte die starke finanzielle Leistung, das Geschäftsprofil und die Kapitalisierung der Gruppe zu einer zweiten Heraufstufung innerhalb von zwei Jahren durch Fitch Ratings auf A¹.

Kapitalerhöhung

Seit der Gründung im Jahr 2018 hat Athora insgesamt rund 6,75 Milliarden Euro an Eigenkapital aufgenommen. Das zusätzliche, nicht in Anspruch genommene Kapital wird es Athora ermöglichen, seine Wachstumsstrategie fortzusetzen und weitere skalierte Positionen in wichtigen europäischen Märkten aufzubauen, einschließlich der oben erwähnten Transaktion mit AXA Deutschland, die vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen sein wird.

Athora wird weiterhin von staatlichen, Pensions- und anderen institutionellen Anlegern unterstützt, was die hohe Qualität und den langfristigen Horizont seiner führenden institutionellen Investorenbasis unterstreicht. Apollo (einschließlich Athene) hat im Rahmen dieser Kapitalerhöhung insgesamt 600 Mio. EUR zugesagt, wie bereits am 2. November 2022 angekündigt.

Mike Wells, CEO der Athora Group, kommentiert: "Der Abschluss dieser Kapitalerhöhung wird es Athora ermöglichen, seine Position als führender europäischer Anbieter von Spar- und Vorsorgedienstleistungen weiter auszubauen, und ist ein Beweis für die Stärke unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsstrategie. Bei jeder Kapitalerhöhung hat Athora neue führende Investoren in den Aktionärskreis aufgenommen, ein Beweis für die starke Marktpositionierung und das attraktive Geschäftsmodell von Athora. Als langfristig orientiertes Spar- und Altersvorsorgeunternehmen ist Athora durch die Unterstützung einer langfristig orientierten Investorenbasis einzigartig in der Branche positioniert."

___________________

¹ Finanzkraft der Versicherung

Über Athora

Athora ist ein führender europäischer Anbieter von Spar- und Altersvorsorgeprodukten. Wir konzentrieren uns auf den großen und attraktiven Markt für traditionelle Lebens- und Rentenversicherungen mit dem Ziel, ein führender Anbieter von Garantieprodukten in Europa zu werden. Wir bedienen die Bedürfnisse von Privat- und Firmenkunden, die weiterhin Produkte mit sicheren Renditen nachfragen, und bieten anderen Versicherern, die ihre Kapitalposition verbessern oder strategische Veränderungen vornehmen wollen, innovative M&A- und Rückversicherungslösungen. Die wichtigsten Tochtergesellschaften von Athora sind Athora Netherlands N.V. (Amstelveen, Niederlande), Athora Belgium N.V./S.A. (Brüssel, Belgien), Athora Lebensversicherung AG (Wiesbaden, Deutschland), Athora Italia S.p.A. (Genua, Italien) und Athora Life Re Ltd. (Pembroke, Bermuda). Die Übernahme eines geschlossenen Lebensversicherungsportfolios von AXA Deutschland wird voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Mit der geplanten Übernahme von AXA Deutschland und den kürzlich abgeschlossenen Übernahmen von Amissima Vita (umbenannt in Athora Italia) und einem geschlossenen Lebensversicherungsportfolio von NN Insurance Belgium wird die Athora-Gruppe etwa 2.000 Mitarbeiter beschäftigen und über 3 Millionen Kunden mit einem verwalteten Vermögen von 96 Milliarden Euro haben (Proforma-AuA auf der Grundlage der Zahlen vom 30. Juni 2022 für die bestehenden Geschäftseinheiten von Athora und geschätzte AuA zum Zeitpunkt der Ankündigung/des Abschlusses der Transaktionen in Italien, Belgien und Deutschland).

Weitere Informationen finden Sie unter: www.athora.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/athoragroup

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221214005966/de/

Contacts:

Kreditinvestoren/Analysten:

Athora Group

Mike Guille

mike.guille@athora.com

+44 20 3890 6533



Medien:

Athora Group

Kate Campbell

kate.campbell@athora.com

+353 86 406 2472



Stephen McGrath

stephen.mcgrath@athora.com

+44 77 3174 9078