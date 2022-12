Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter gestiegen. Nach deutlichen Kursgewinnen in den vergangenen drei Handelstagen ging es mit den Notierungen im Mittagshandel aber nur noch leicht nach oben. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 83,02 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI stieg um 29 Cent auf 77,57 Dollar.Am Devisenmarkt konnte der Dollar im Handel mit anderen Währungen führender Industriestaaten zulegen. Da Rohöl in Dollar gehandelt ...

