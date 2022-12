Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - Dezember 2022

Dezember 2022

Nach der starken Erholung im November kippten sowohl die Aktien- als auch die Devisenmärkte in eine Seitwärtsbewegung bei geringer Volatilität.

Die Augen der Investoren sind - unverändert - auf die Entwicklungen in der Ukraine sowie in China gerichtet. Mit ausbleibenden (schlechten) Nachrichten reduzierten sich entsprechend auch sukzessive die Marktschwankungen.

Erste Stimmen in nerhalb der Zentralbanken schlagen moderatere Töne hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen, respektive einer geringeren Rückführung der Geldmenge an. Diese Haltung wird sich auf beiden Seiten des Atlantiks durchsetzen und den Boden für sukzessive Kurssteigerungen - auch über die bisherigen All-Time-Highs aus 4Q21 - bilden.

Zunächst aber bleibt das entscheidende Level im S&P500 bei rund 4.100 Punkte, wo derzeit der Abwärtskanal seit 1Q2022 verläuft. Ein nachhaltiges Durchstoßen dieses Levels ist der letzte größere Widerstand vor den - signifikant höher liegenden - All-Time-Highs der Indices. Wir erwarten das Durchstoßen der 4.100 Punkte noch in diesem Jahr und das Erreichen der All-Time-Highs in 2023. Auch darüber hinaus gehende, weitere Höchststände halten wir wie gesagt für sehr wahrscheinlich.

Im Einklang mit sinkenden Zinsen und steigenden Aktien werden dann auch Bonds und Gold fester notieren. Allerdings sehen wir Gold - im Gegensatz zu den Aktienmärkten - spätestens bei seinem all-time-high bei 2.060 US-$/Unze limitiert, da trotz großer Inflationssorgen und dem historischen Kriegsausbruch in 1H2022 dem Edelmetall die Kraft für neue Höchststände fehlte.

Der US-$ wird - einhergehend mit einer stärkeren US- vs. EU-Wirtschaft - wieder zulegen. Wir sehen die jüngste EUR-Stärke nur als kurzfristige Gegenbewegung. Wir können uns weiterhin einen USD unter der Parität und in Richtung seines All-Time-Highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€ sehr gut vorstellen. Wir haben unsere US-$-Positionen entsprechend nicht abgesichert, auch wenn wir hier eine kurzfristige Entspannung gesehen haben.