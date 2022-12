Die Europäische Zentralbank EZB erhöht ihre Zinsen für den Euroraum wie erwartet um 0,5 Prozentpunkte. Doch reagieren Dax, EuroStoxx 50 und Co ähnlich geschockt wie gestern nach der Zinserhöhung der Fed? Die Zinsen in der Eurozone betragen nun 2,5 Prozent. Damit sind sie immer noch deutlich niedriger als die 4,5 Prozent in den USA. Nach der Zinserhöhung gestern Abend durch die Fed, stürzte die Märkte ein. Lesen Sie hier nochmal alles dazu. Bei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...