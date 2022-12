Stuttgart (ots) -"Dass es bei dieser Frage überhaupt noch Diskussionen gibt, ist blanker Hohn für die Betroffenen." Mit diesen Worten kommentierte Baden-Württembergs innenpolitischer AfD-Fraktionssprecher Daniel Lindenschmid MdL den Streit um den Bleibeort für den entlassenen Afghanen, der im Jahre 2019 eine 14-Jährige vergewaltigt hatte. "Hier kann es keine zwei Meinungen geben: Straffällige Asylbewerber müssen ohne Umschweife abgeschoben werden. Wenn wir wollen, dass in Deutschland niemand mehr Angst vor vergewaltigenden und messerschwingenden Asylbewerbern haben muss, dann braucht es eine groß angelegte Abschiebeoffensive."Stattdessen läuft dieser verurteilte Vergewaltiger frei auf den Straßen herum, und zwar in genau der Gemeinde, in der er diese schreckliche Tat begangen hat, konstatiert Lindenschmid. "Ich frage mich, wie sich das 14-jährige Mädchen und deren Nächsten dabei fühlen sollen. Ganz zu schweigen von dem Sicherheitsrisiko, das von solchen Personen ausgeht. Es kann nicht sein, dass der Bund geführt von der schlechtesten Regierung aller Zeiten hier die Abschiebung verhindert. Eine Schande ist es allerdings, dass Kretschmann nicht etwa dagegen votiert, sondern ins selbe Horn stößt und eine Abschiebung kurzerhand für unmöglich erklärt. Unter seiner Führung wird die innere Sicherheit nicht wiederhergestellt werden. Denn es ist klar: Abschieben schafft Sicherheit und wer Grenzen schützt, schützt Menschen!"Pressekontakt:AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergDr. Thomas Hartung; PressesprecherKonrad-Adenauer-Straße 370173 Stuttgartthomas.hartung@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127902/5395648