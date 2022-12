NEW YORK (dpa-AFX) - Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im Dezember unerwartet deutlich eingetrübt. Der Empire-State-Index fiel von plus 4,5 Punkten im Vormonat auf minus 11,2 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf minus 1,0 Prozent gerechnet. Mit einem Stand unter der Nulllinie signalisiert der Indikator einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität./jsl/bgf/jha/