"Die Crash-Strategie" https://bit.ly/3uQzdeo Laden Sie jetzt den neuen Report von FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter herunter und machen Sie Ihr Depot wetterfest. Die Schlagzeilen gehörten am Mittwochabend dem Zinsanstieg um 50 Basispunkte. Doch in der Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell waren gleich mehrere schlechte Botschaften für die Finanzmärkte versteckt, erklärt Marktexperte Marc Wilhelms von PP Asset Management im Interview. Warum mit einer Jahresendrallye nicht zu rechnen ist und wie schwaches Wachstum und ein Liquiditätsengpass die Märkte im Lauf des nächsten Jahres in den nächsten Crash stürzen könnten, sehen Sie im Interview: Jetzt einschalten!