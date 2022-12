DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 16. Dezember (vorläufige Fassung)

=== 08:00 DE/Baugenehmigungen Oktober *** 08:30 DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland 09:00 DE/Bundestag, Plenum 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Rückkauf von unbebautem Bauland *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,3 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 48,0 zuvor: 48,3 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 46,3 zuvor: 46,1 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 46,3 zuvor: 46,2 09:30 DE/Bundesrat, Plenum *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), ao HV mit Entscheidung über Sonderdividende über 49% des gesamten Erlöses des Porsche-Börsengangs *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 48,5 zuvor: 48,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 47,1 zuvor: 47,1 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 48,5 zuvor: 48,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 46,5 zuvor: 46,5 *** 11:00 EU/Verbraucherpreise November Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+10,0% gg Vj Vorabschätzung: -0,1% gg Vm/+10,0% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vm/+10,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/ +5,0% gg Vj Vorabschätzung: 0,0% gg Vm/ +5,0% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/ +5,0% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober 11:30 DE/Regierungs-PK *** 11:30 RU/Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 11:30 LU/Aroundtown SA, ao HV; ab 12:15 ordentliche HV 15:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, PK im Anschluss an die Sitzung des Stabilitätsrates *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 46,5 zuvor: 46,2 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 47,7 zuvor: 47,7 18:00 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede beim American Enterprise Institute *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures - EU/Ratingüberprüfungen für Lettland (S&P), Luxemburg (Moody's), Slowakei (Moody's) - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: DAX + NEUAUFNAHME - Porsche AG + HERAUSNAHME - Puma MDAX + NEUAUFNAHME - Puma - Verbio + HERAUSNAHME - Deutsche Wohnen - Varta SDAX + NEUAUFNAHME - Adva Optical Networking - Deutsche Wohnen - Elmos Semiconductor - Varta + HERAUSNAHME - About You Holding - Instone Real Estate Group - Medios - Verbio STOXX-600 + NEUAUFNAHME - Cembra Money Bank - Energean - Porsche AG - Subsea 7 - Verallia - Viscofan + HERAUSNAHME - Adevinta - Bridgepoint Group - Darktrace - Proximus - Viaplay Group - Vitrolife ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

