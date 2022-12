Dublin (ots/PRNewswire) -Das europaweite Versicherungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung vollständiger Digitalisierung durch eingebettete Versicherungen spezialisiert hat, führte seine vierte umfassende Umfrage in der EU und im Vereinigten Königreich durch. Zu den begehrtesten Produkten gehören flexible Reiserücktritts-, Gepäckverlust- und Verspätungsversicherungen.Companjon (http://www.companjon.com/), ein führendes europäisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Übernahme eingebetteter Versicherungen spezialisiert hat, gab heute die wichtigsten Erkenntnisse aus seinem vierten umfassenden Verbraucherbericht über Versicherungen und die Reisebranche bekannt. Der Bericht lässt das sich entwickelnde Verbraucherverhalten und die Wünsche in Bezug auf eingebettete Versicherungen bei der Reisebuchung erkennen.Eingebettete Versicherung: Wachstum und Mehrwert der Reisebranche vorantreiben (https://companjon.hubspotpagebuilder.com/embedded-insurance-driving-the-travel-industrys-top-and-bottom-lines) , lautet der neueste Bericht und ist Teil einer fortlaufenden jährlichen Reihe. Companjon beauftragte das weltweit führende Unternehmen für Daten und Erkenntnisse Dynata (http://www.dynata.com/) mit der Befragung von mehr als 5.000 Teilnehmern aus den wichtigsten europäischen Märkten - Frankreich, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Italien und Spanien - im 3. Quartal 2022.Reisebezogene eingebettete Versicherungsprodukte stellen eine zusätzliche Umsatzchance für Online-Reiseunternehmen dar, da die Verbraucher insgesamt einen starken Wunsch nach Versicherungen gezeigt haben, die Flexibilität bieten und durch Ereignisse ausgelöst werden. Zu den begehrtesten Produkten gehören eine flexible Reiserücktrittsversicherung (90 %), Gepäckverlustversicherung (85 %) und Verspätungsversicherung (84 %).Ähnlich wie im Vorjahresbericht zeigt sich, dass die Mehrheit der Verbraucher, insbesondere die 25- bis 44-Jährigen, den Kauf eingebetteter Versicherungen in Erwägung ziehen würden, hauptsächlich aufgrund der automatisierten Schadensbearbeitung, der sofortigen Rückerstattung und der Servicequalität. Dies überrascht nicht, da Millennials für ihre Hyperkonnektivität und ihre digitalen Erwartungen beim Kauf von Waren und Dienstleistungen bekannt sind.Die Zuverlässigkeit eingebetteter Versicherungen, dass es leicht zu verstehen ist, was abgedeckt ist, und eine nahtlose Schadensregulierungserfahrung waren die überzeugendsten Eigenschaften für Verbraucher, eingebettete Versicherungen gegenüber herkömmlichen Versicherungen zu bevorzugen.Weitere Erkenntnisse, die für die Reise- und Freizeitbranchen relevant sind:- Eingebettete Versicherungen beeinflussen in der Reisebranche die Bereitschaft der Kunden, den Anbieter zu wechseln, da 64 % wahrscheinlich wechseln würden, wenn ihnen eine flexible Reiserücktrittsversicherung angeboten wird; 58 %, wenn ihnen eine Gepäckverlustversicherung angeboten wird, und 56 %, wenn ihnen eine Verspätungsversicherung angeboten wird.- Mehr als 40 % der Verbraucher würden sich für eine eingebettete Versicherung entscheiden, wenn Sie die Flexibilität hätten, den Kauf zu stornieren und sofort eine Erstattung zu erhalten.- Verbraucher bevorzugen eine eingebettete Versicherung als Aufwertung ihres Tickets oder als darin gebündeltes Paket."Die Kunden erkennen die Relevanz von digitalisierten Versicherungsprodukten und wünschen, dass ihnen diese während der Buchung auf ihren bevorzugten Buchungsplattformen angeboten werden", erklärte Matthias Naumann, CEO von Companjon."Wie bei unseren eigenen Partnern zu sehen ist, ermöglichen es Versicherungsprodukte, die über den gesamten Buchungsprozess der Verbraucher eingebettet und digitalisiert sind, neue Umsätze zu erzielen. In einer auf Digitalisierung ausgerichteten Welt sollten globale Plattformen die Rolle überdenken, die eingebettete Versicherungen für ein besseres Kundenerlebnis, mehr Loyalität und mehr Umsatz spielen können."Um die vollständigen Umfrageergebnisse zu sehen, klicken Sie hier (https://companjon.hubspotpagebuilder.com/embedded-insurance-driving-the-travel-industrys-top-and-bottom-lines).Informationen zu CompanjonCompanjon ist Europas führendes Technologieunternehmen, das sich auf eingebettete Versicherungen spezialisiert hat, die vollständig digital und stressfrei sind. Companjon wurde von Forbes als technologiegetriebener Disruptor anerkannt und wurde zudem zweimal als globales INSURTECH100-Unternehmen ausgezeichnet. Von der Entwicklung, der Gestaltung und der Unterzeichnung von Versicherungsprodukten bis hin zur Technologieintegration und dem Kundendienstmanagement verwaltet Companjon als B2B-Unternehmen den gesamten Versicherungslebenszyklus für seine Partner. Companjon ist bestrebt, die Art und Weise zu ändern, wie Menschen über Versicherungen denken, und arbeitet mit wachstumsstarken Unternehmen mit hoher Transaktionshäufigkeit zusammen, die ihr bestehendes Angebot mit eingebetteten Versicherungen erweitern und ihren Kunden ein nahtloses Erlebnis bieten möchten, wenn Sie es am dringendsten benötigen. Weitere Informationen finden Sie auf www.companjon.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1968908/companjon_Survey_Report_2022.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/laut-dem-neuesten-verbraucherbericht-von-companjon-wunschen-die-meisten-reisenden-eine-eingebettete-ereignisgesteuerte-und-digitalisierte-versicherung-301704204.htmlPressekontakt:Fabiana Rea,Fabiana.rea@companjon.com,086 032 4632Original-Content von: Companjon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155683/5395694