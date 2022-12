Mainz (ots) -"Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" aus der St. Nikolaikirche in Flensburg präsentiert das ZDF am Samstag, 24. Dezember 2022, um 18.00 Uhr. Zu einem festlichen Konzertabend laden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und First Lady Elke Büdenbender. Es moderiert Johannes B. Kerner.Für ein abwechslungsreiches Programm sorgen neben der im Norden Schleswig-Holsteins beheimateten Band Santiano auch die Chorknaben Uetersen. Der international gefeierte Tenor Pene Pati, der in Samoa geboren und in Neuseeland aufgewachsen ist, und die junge französische Trompeterin Lucienne Renaudin Vary treten als Solisten auf. Gemeinsam mit dem herausragenden Schleswig-Holstein Festival Orchestra unter der Leitung von Ruth Reinhardt garantieren sie musikalischen Hochgenuss. Auch in diesem Jahr wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Auszüge aus der Weihnachtsgeschichte vorlesen."Weihnachten im Erzgebirge mit Jonas Kaufmann"Startenor Jonas Kaufmann ist in diesem Jahr in eine Gegend gereist, die berühmt ist für ihre ganz besonderen Weihnachtstraditionen: das Erzgebirge. Die St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz bietet mit ihrer prächtigen Ausstattung den idealen Rahmen für das festliche Konzert "Weihnachten im Erzgebirge mit Jonas Kaufmann", das am 24. Dezember 2022 um 19.15 Uhr im ZDF zu sehen ist.Neben Klassikstars wie Diana Damrau und René Pape sind auch international gefeierte Größen der Pop- und Soul-Szene zu erleben, und als musikalische Vertreter des Erzgebirges spielen auf dem Weihnachtsmarkt in Annaberg-Buchholz die Musiker und Musikerinnen des Bergmusikkorps Frisch Glück auf.Der britische Cellist Sheku Kanneh-Mason tritt mit einer neuen Interpretation eines baskischen Weihnachtslieds auf, und die norwegische Sängerin Rebekka Bakken hat nicht nur einen eigenen Song mitgebracht, sondern trägt zusammen mit Jonas Kaufmann auch ein schwedisches Weihnachtslied vor. Sophia wurde mit ihren Songs auf TikTok und Instagram schnell zum Star, an Heiligabend singt sie ihre Version des Leonard-Cohen-Klassikers "Hallelujah". Der britische Pianist und Komponist Alexis Ffrench erkundet die Grenzen zwischen Klassik und Soul am Klavier. Gemeinsam mit Jonas Kaufmann schlendern die Zuschauerinnen und Zuschauer über den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt.Ansprechpartnerin: Stefanie Wald, Telefon: 06131 - 70-16419;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108 pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131-70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/weihnachtenmitdembundespraesidentenhttps://presseportal.zdf.de/presse/weihnachtenimerzgebirgeAktuelle Fotos zur Sendung "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" sind ab Mittwoch, 21. Dezember 2022, im Presseportal verfügbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5395692