Hamburg (ots) -Ist die neue Klapp-Smartphone-Generation endlich alltagstauglich? COMPUTER BILD hat sechs Modelle getestet.Die Bedienung ist bei den kleinen Falt-Handys wie dem Motorola Razr 2022 oder Samsung Galaxy Z Flip 4 ganz einfach: Einmal aufgeklappt, sind sie herkömmliche Smartphones. Zugeklappt folgen sie unterschiedlichen Konzepten: Flip und Razr tragen außen ein kleines Display, das etwa Basisinfos wie Empfang, Uhrzeit, Wetter anzeigt. Beim Huawei P50 Pocket gibt es ein kleines Bullaugen-Display für Statusinfos. Dass die Bedienung auch kompliziert sein kann, zeigt Microsofts Surface Duo 2: Hier hat der Hersteller zwei Displays aneinandergeschraubt. Folge: Apps starten zunächst nur auf einer Display-Hälfte, müssen also auch auf jeder Hälfte einzeln bedient werden.Technisch sind alle Testkandidaten Smartphones der Oberklasse mit schnellen CPUs, knackigen Displays sowie viel Speicher. Bei der Prozessorleistung haben beide Samsung-Modelle Fold 4 und Flip 4 die Nase vorn. Schnelles WLAN gibt es bei allen Modellen; beim Mobilfunktempo hinken die Huawei-Modelle hinterher. Die beste Akkulaufzeit - knapp zehn Stunden - lieferte Samsungs Fold, von den kleinen Klapp-Handys lief das Motorola Razr 2022 ähnlich lange, gefolgt vom Z Flip.Fazit: Doppelsieg für Samsung - das Galaxy Z Fold 4 und das Z Flip 4 setzen sich mit hellen OLED-Displays, flottem Prozessor und durchdachter Bedienung an die Spitze der neuen Generation der Falt- und Klapp-Handys.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 26/2022, die ab 16. Dezember 2022 im Handel verfügbar ist.