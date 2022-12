Beschleunigung der Computer Vision im Edge-Bereich

Das europäische Startup-Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), Axelera AI, kündigte heute seine Metis KI-Plattform an, die den MetisTM AI Processing Unit (AIPU) Chip und den VoyagerTM SDK Software Stack beinhaltet. Die Lösung ist in Form von Karten, Platinen und Bildverarbeitungssystemen verfügbar,um die Computer Vision-Verarbeitung im Edge-Bereich zu beschleunigen.

Die Metis KI-Plattform definiert die Erschwinglichkeit von Edge KI-Lösungen neu, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Sie ist das erste Produkt auf dem Markt, das Hunderte von TeraOPS (TOPs) Rechenleistung zum Edge-Preis bietet. Die Produkte werden in verschiedenen Formfaktoren erhältlich sein: eine Edge M.2-Beschleunigungskarte, die bis zu 214 TOPs zu einem Preis von 149 US-Dollar, also von nur 0,70 US-Dollar pro TOPs bietet, sowie eine PCIe-Karte, die bis zu 856 TOPs liefert und von vier Metis AIPUs angetrieben wird. Unabhängig davon arbeitet Axelera AI mit Partnern an der Entwicklung systemfähiger Lösungen.

Die Metis AIPU von Axelera liefert dank einer neuartigen Engine für Digital In-Memory Computing (D-IMC) eine noch nie dagewesene Spitzenleistung von 214 TOPs bei einer Energieeffizienz von 15 TOPs/W bei INT8. Die FP32-Iso-Genauigkeit wird erreicht, ohne dass die neuronalen Netzmodelle neu eingelernt werden müssen.

Der Software-Stack, Voyager SDK, umfasst einen integrierten Compiler, einen Runtime-Stack und leistungsstarke Optimierungswerkzeuge, mit denen Kunden ihre eigenen Modelle importieren können, die auf der Metis KI-Plattform eine erstklassige Leistung bieten. Anwendungsvorlagen beschleunigen die Entwicklung, wobei die Kunden aus dem sorgfältig kuratierten Model Zoo von Axelera wählen können.

Axelera AI eröffnet mit dem Early Access Program eine einzigartige Kooperationsmöglichkeit für führende Unternehmen, um auf der Basis der Metis KI-Plattform reale Edge KI-Lösungen mitzugestalten. Die Metis AI-Plattform wird Anfang 2023 für ausgewählte Kunden verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.axelera.ai.

Über Axelera AI

Axelera AI entwickelt die weltweit leistungsstärksten und fortschrittlichsten Lösungen für KI im Edge-Bereich. Die bahnbrechende MetisTM KI-Plattform eine ganzheitliche Hardware- und Softwarelösung für KI-Interferenzen an den Schnittstellen macht Computer Vision-Anwendungen zugänglicher, leistungsfähiger und benutzerfreundlicher als je zuvor. Das im Innovation Center des High Tech Campus in Eindhoven ansässige Unternehmen Axelera AI verfügt über FuE-Standorte in Belgien, in der Schweiz, in Italien und Großbritannien und beschäftigt 100 Mitarbeiter in 11 Ländern. Das Expertenteam aus erfahrenen IngenieurInnen und EntwicklerInnen im Bereich KI-Software und -Hardware stammt von weltweit führenden KI- und Fortune-500-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Axelera AI.

