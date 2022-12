So wie sie im Sommer die Zinswende eingeläutet hat, hört sie in diesem Jahr auch auf. Mit einem Zinsschritt in Höhe von 50 Basispunkten verabschiedet sich die EZB in die Weihnachtspause. Damit sieht die Notenbank von einer weiteren Jumbo-Erhöhung ab. Trotzdem geht von der heutigen Entscheidung ein eher "hawkisher" Impuls aus. Die Zentralbank betont, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...