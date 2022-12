DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "6,125%-Marcolin-Anleihe 21/26" wird weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta/15.12.2022/15:15) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 6,125%-Anleihe der Marcolin S.p.A. mit Laufzeit bis 2026 (WKN A3KRSA) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-6125-marcolin-anleihe-21-26-wird-weiterhin-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn1)

Branche: Gesundheitsbranche (Brillenhersteller)

Kerngeschäft: Design, Herstellung und Vertrieb von Sonnenbrillen und Brillenfassungen für lizenzierte Marken.

Marktgebiet: weltweit (in mehr als 125 Ländern aktiv)

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:

Zu der Marcolin-Gruppe gehören neben der Marcolin S.p.A. als Konzernmutter weitere 22 Landes- bzw. Vertriebsgesellschaften. 19 dieser Gesellschaften sind unmittelbare Tochtergesellschaften, welche alle im mehrheitlichen Besitz der Holding sind (17x zu 100% und 2x zu 51%). Drei weitere Gesellschaften werden zu 100% mittelbar gehalten. Alle 22 Gesellschaften werden vollumfänglich im Konzernabschluss der Unternehmensgruppe konsolidiert.

Mitarbeiter: 1.847

Unternehmenssitz: Longarone, Italien

Gründung/Historie:

1961 in Italien gegründet, stellte man zu Beginn lediglich Brillenrahmen für eigene Marken her. Im Jahr 1989 stieg Marcolin durch die Übernahmen von Finacom S.p.A. mit den Marken Mila Schön und Lancetti in das Lizenzgeschäft ein. Durch die Übernahme von Orama 1994 kamen weitere Lizenzen hinzu.

In den weiteren Jahren wuchs das Lizenzportfolio quantitativ als auch qualitativ weiter an, zudem wurden neben den klassischen Brillengestellen auch Sonnenbrillen in das Portfolio mit aufgenommen. 2012 erwirbt PAI Partners, eine führende Private-Equity-Gesellschaft auf europäischer Ebene, die Mehrheitsbeteiligung an der Marcolin-Gruppe.

Marcolin vertreibt seine Produkte in mehr als 125 Ländern über sein eigenes Direktnetz und über globale Partner.

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:

weltweit führender Designer, Hersteller und Vertreiber von Markensonnenbrillen und Brillenfassungen, mit einem breit gefächerten Portfolio von 28 lizenzierten Marken, die sich in die folgende drei Segmente aufteilen:

Das Luxussegment u.a. mit den Marken Ermenegildo Zegna, Longines, Moncler, Omega und Tom Ford.

Das Mainstream-Segment u.a. mit den Marken BMW, Guess, Gant, Skechers, Swarovski und Timberland.

Das Sportsegment mit den Brillen der Marken adidas Badge of Sport und adidas Originals.

Mit WEB und Marcolin verfügt Marcolin zudem über zwei eigene Brillenmarken.

Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit:

Besonderes Augenmerk wurde nach Unternehmens-angaben auf die Weiterentwicklung des Verkaufsprognoseprozesses gelegt, der als vollständig integriertes System zur Unterstützung der Märkte und der Unternehmensfunktionen entwickelt wurde. Interne Kontaktpunkte wurden gestärkt, die Granularität der Prognosen wurde verbessert und neue digitale Anwendungen wurden für die Absatzprognosen neuer Versionen entwickelt, um das Serviceniveau zu verbessern und die Effizienz der Bestandskontrolle zu maximieren.

Auf internationaler Ebene wurde die Geschäftspolitik für alle Vertriebskanäle vereinheitlicht, um auf einem globalen Markt wettbewerbsfähiger zu sein. Außerdem wurden neue Standards für die Verwaltung des Online-Verkaufs eingeführt, um eine bessere Kontrolle über den Vertrieb zu erhalten und das Wachstum dieses Kanals zu unterstützen. Was die Entwicklung des E-Commerce-Kanals betrifft, so wurde die von Marcolin erstellte und verwaltete adidas Eyewear Website (www.adidaseyewear.com) Ende 2021 aktiviert und ist bereits in Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Belgien, Österreich und anderen europäischen Ländern verfügbar. In naher Zukunft wird dieser Kanal weiter ausgebaut werden, um die potenziellen Vorteile auch für andere Marken der Gruppe zu nutzen.

Strategie:

Die Marcolin-Gruppe hält es für wesentlich, ihre Produktionskapazitäten in Italien zu konsolidieren und auszubauen, um von den folgenden Faktoren zu profitieren:

- Verringerung der Abhängigkeit von externen Zulieferern, was auch eine Verkürzung der Produktions-vorlaufzeit ermöglicht und damit die Fähigkeit erhöht, Marktchancen zu nutzen, wo sie bestehen (z.B. durch die Verbesserung der Markteinführungszeit)

- Anpassung der Made-in/Made-out-Quote an die Standards der Brillenindustrie

- Ausweitung der Kapazitäten zur Unterstützung des Wachstums von Produkten "Made in Italy", die von italienischen und internationalen Kunden zunehmend als Produkte mit Mehrwert wahrgenommen werden

Kunden: Einzelhandel und Onlinehänder

Lieferanten: Rohstofflieferanten für Kunststoff, Metall oder andere Naturmaterialien

