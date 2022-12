Wien (www.fondscheck.de) - Bei der Vontobel-Boutique Vescore kommt es zu personellen Veränderungen respektive Beförderungen, die per 1. Januar 2023 in Kraft treten, so die Experten von "FONDS professionell".Darüber informiere die Gesellschaft per Pressemitteilung. Franziska Kirner werde Leiterin der Münchner Vescore-Niederlassung von Vontobel Asset Management. Sie sei 2009 zu Vescore gekommen und übernehme diese zusätzliche Aufgabe von Ingo Völker, der Vescore zum 31. Januar verlassen werde, um sich beruflich neu zu orientieren. Kirner werde ihre derzeitigen Verantwortungen als Relationship Manager beibehalten. ...

