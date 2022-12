Köln (ots) -Wattner hat in diesem Jahr die Solarkraftwerke Niederlinxweiler mit 13,1 Megawatt, Ottweiler mit 9,8 Megawatt und Nunkirchen mit 13,0 Megawatt Leistung gebaut und an die Vermögensanlage Wattner SunAsset 10 übergeben.Es sind die ersten Solarkraftwerke von Wattner, die im Saarland errichtet wurden.Alle drei Anlagen wurden auf Freiflächen mit einer Gesamtgröße von 33 Hektar errichtet. Das entspricht rund 46 Fußballfeldern. "Unsere Erfahrung mit naturverbundenen Solarparks haben wir auch im Saarland mit einfließen lassen. Die Steigerung der Artenvielfalt auf den Solarflächen wird auch jenseits der Solarparks zu spüren sein, worauf wir uns sehr freuen", so Ulrich Uhlenhut, Vorstand der Wattner AG.Der in diesen Anlagen produzierte Solarstrom wird in den kommenden Jahrzehnten rund 7.500 saarländische Vier-Personen-Haushalte, und damit fast die doppelte Anzahl der in den drei Standortgemeinden lebenden Einwohner, zuverlässig mit Energie versorgen.WATTNERWattner ist mit mehr als 100 Solarkraftwerken mit einer Gesamtleistung von rund 500 Megawatt einer der aktivsten Solarstromerzeuger in Deutschland. Dabei arbeiten wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Standortakquisition über die Anlagenerrichtung und Betriebsführung bis hin zur Vermarktung der grünen Energie.Pressekontakt:Klaus SachsenthalPublic RelationsTel.: +49 221 355 006-52Fax: +49 221 355 006-79E-Mail: presse@wattner.deInternet: www.wattner.deOriginal-Content von: Wattner AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71043/5395759