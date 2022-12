Die Enttäuschung über die Fed wirkt am Donnerstag nach: Die US-Börse knickt zum Handelsbeginn ein - der Dow Jones verliert 450 Punkte oder 1,3 Prozent, der Nasdaq 100 büßt 210 Stellen ein. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Mittwoch keine Anstalten gemacht, dass die Notenbank in Sachen Zinsen zurückhaltender wird.In Kürze mehr.

