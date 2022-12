Alles wie erwartet, aber kaum jemand ist zufrieden. So lassen sich die Ergebnisse der jüngsten Sitzungen der großen westlichen Notenbanken und die Marktreaktionen darauf zusammenfassen. Sowohl die US-amerikanische Federal Reserve, die Bank of England als auch die EZB heben ihre Leitzinsen jeweils um 0,5 Prozentpunkte an. Inflation und Zinsschritte sinkenDie Dezemberbeschlüsse der Notenbanken markieren somit vorerst das Ende der Mammut-Zinsschritte der vergangenen Monate von jeweils 0,75 Prozentpunkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...