Wie schon die FED, erhöhte auch die EZB den Leitzins um weitere 50 Basispunkte. Dies entspricht einer Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte. Damit stieg der europäische Leitzins nun auf 2 Prozent an, was auch vom Markt so erwartet wurde. Die EZB signalisierte das Kaufprogramm auslaufender Anleihen ab März abschwächen zu wollen. Zudem hob EZB-Präsidentin Christine Lagarde hervor, dass die Leitzinsen wegen der hohen Inflation nicht nur einfach weiter steigen würden. Auch würden die Zinsen signifikant und in konstantem Tempo steigen.

