Karlstadt (ots) -Sich um die Menschen zu kümmern, denen es nicht so gut geht wie einem selbst, liegt Dr. Thomas Doell, Bischof des Missionsbistums der Christ-Katholischen Kirche (CKK) besonders am Herzen. Pünktlich zur Adventszeit startete er seine dritte Missionsreise nach Südamerika. Die CKK engagiert sich dafür, dass Kinder und Arme in Südamerika mit warmem Essen und dem Nötigsten versorgt werden."Im Fokus unserer Arbeit stehen die Hilfsküchen, die sogenannten Comedores, die Arme, insbesondere Kinder, mit Essen versorgen. Darüber hinaus planen wir außerdem den Erwerb von Grundstücken, um weitere Hilfsprojekte zu starten", berichtet Doell. "Aus bisher 12 Armenküchen sind bereits um die 30 geworden, allein in Lima", freut sich Thomas Doell.Außerdem besuchte der Theologe Buenos Aires. Im nächsten Jahr werden in Argentinien fünf weitere Missionare die Arbeit vor Ort unterstützen. Auch eine Armenküche soll in Buenos Aires entstehen."Jeder, der es wirklich will, hat die Möglichkeit, in seinem Leben etwas Unzerstörbares und Ewiges für seine Mitmenschen und unseren Planeten zu leisten", ist Thomas Doell, Gründer der LIFESPIRIT® Stiftung, überzeugt. Dieser Ansatz steht auch im Fokus seines neu erschienenen Buches "SPIRIT MASTER - Der Heilige Gral deiner Persönlichkeit", welches ab sofort auf Amazon erhältlich ist und wertvolle Inspirationen gibt, sein bestes Selbst wahrhaft sinnerfüllt zu leben.Zur Buchpremiere am Nikolaustag startete Thomas Doell eine Spendenaktion. Von jedem verkauften Buch fließt 1 Euro an die LIFESPIRIT® Stiftung, um damit die Missionsarbeit in Südamerika zu unterstützen. "Ich selbst bin mehrmals pro Jahr vor Ort und werde persönlich dafür sorgen, dass das Geld zu den Menschen gelangt, die es am nötigsten brauchen", sagt der Theologe, Top Führungskräfte-Coach, Speaker und Buchautor Dr. Thomas Doell.Pressekontakt:Dr. Thomas DoellMissionsbischofChrist-Katholisches MissionsbistumJohann-Schönmann-Straße 4D-97753 KarlstadtTel. +49 9353 9098664doell@ckk-mission.comwww.ckk-mission.comOriginal-Content von: Christ-Katholisches Missionsbistum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167327/5395807