Kernfotos enthüllen und bestätigen ausgedehnte Aderzonen

Vancouver, 15. Dezember 2022 - Summa Silver Corp. ("Summa" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/summa-silver-corp/); (TSXV:SSVR) (OTCQB: SSVRF) (Frankfurt:48X) freut sich, ein Update der laufenden Bohrungen auf dem hochgradigen Silber-Gold-Projekt Mogollon in der Nähe von Silver City, New Mexico, bekannt zu geben.

Wichtigste Highlights

- Fünf weitere Bohrlöcher durchschnitten die Ader Queen, wo alle elf bisher gebohrten Löcher Zonen mit unterbrochenen bis durchgehenden Quarz-Karbonat-Adern und Brekzien mit lokalen Zonen silberhaltiger Sulfide auf einer durchschnittlichen Kernlänge von 26 m durchschnitten.

- Die mineralisierte Zone ist nach wie vor offen; die Bohrlöcher MOG22-10 und MOG22-11 weisen eine starke sichtbare Mineralisierung am nördlichen und südlichen Ende des aktuellen Bohrmusters auf, das nun eine Streichlänge von 390 m abdeckt (siehe beigefügte Karten).

- Kernfotos der Abschnitte der Ader Queen aus allen elf bisher gebohrten Löchern sind auf der Website des Unternehmens hier verfügbar.

- Die Bohrungen bei Mogollon werden mit zwei Bohrgeräten fortgesetzt, die das Ziel Consolidated auf das Ausmaß der hochgradigen Silber- und Goldmineralisierung in einem Gebiet von 500 m entlang des Streichs und 350 m neigungsaufwärts und neigungsabwärts erproben.

- Die Arbeiten haben gerade erst begonnen, wobei das erste Ziel nur 1 % der gesamten Streichlänge der Adern und Strukturen auf dem Projekt ausmacht.

- Summa Silver ist bestrebt, sein Engagement in den Gemeinden Catron und Grant County zu fördern und zu erweitern. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören. Bitte besuchen Sie unsere Webseite hier: https://summasilvernm.com/

Galen McNamara, CEO, sagte: "Da unsere Explorationsbohrungen weiterhin starke Zonen mit sichtbaren Mineralisierungen auf dem Zielgebiet Consolidated durchschneiden, freuen wir uns darauf, die Untersuchungsergebnisse mitzuteilen, sobald sie verfügbar sind. Diese sich rasch entwickelnde Zone mit starker Mineralisierung wurde vom Unternehmen nun auf einer Streichlänge von 390 m gebohrt, wo sie weiterhin für eine weitere Expansion offen ist. Da die Bohrungen noch bis Ende Februar andauern, werden wir weiterhin visuelle Updates und Untersuchungsergebnisse veröffentlichen, sobald diese vorliegen."

Abbildung 1: Beispiel eines mineralisierten Kerns aus der Ader Queen in MOG22-10 in 292,6 m Tiefe.

Mogollon-Bohrprogramm

Der Schwerpunkt des laufenden Bohrprogramms mit mehreren Bohrgeräten liegt auf der Erprobung der nicht abgebauten Erweiterungen der Mine Consolidated, wobei der Schwerpunkt auf der nach Norden verlaufenden Ader Queen liegt. Die Bohrlöcher im Abstand von 50 bis 100 Metern sollen systematisch die seitliche und vertikale Kontinuität der Mineralisierung über eine Streichlänge von etwa 500 Metern und eine nahezu vertikale, neigungsabwärts verlaufende Ausdehnung von über 350 Metern testen, beginnend etwa 130 Meter unter der Oberfläche.

Die Bohrlöcher MOG22-08 und -11 wurden nördlich der Mine Consolidated gebohrt und sollten eine Erweiterung von MOG22-05 (31,0 m mit 448 g/t Silberäquivalent; 129 g/t Ag, 3,88 g/t Au) darstellen. MOG22-08 durchteufte die Ader Queen etwa 80 m neigungsabwärts von MOG22-05 und MOG22-11 durchteufte die Ader Queen etwa 65 m entlang des Streichs und nördlich von MOG22-05. Bohrloch MOG22-11 ist das nördlichste Bohrloch, das das Unternehmen bis dato auf der Ader Queen gebohrt hat. Es durchteufte eine der breitesten Zonen mit epithermalen Adern, die jemals auf dem Projekt durchteuft wurden (Tabelle 1). Beide Bohrlöcher durchschnitten die texturell komplexe Ader Queen, die aus Kalzit-Quarz-Adern, quarzreichen Brekzien mit Adern aus blättrigem Quarz mit oder ohne kolloforme Bänderung und lokalen silberhaltigen Sulfiden besteht. Das Hangende bestand aus verkieseltem und brekziösem Andesit und Rhyolith, das von Zonen mit kolloform gebänderten Chalcedon-Quarzadern durchzogen war, deren Häufigkeit mit zunehmender Tiefe bis zum oberen Ende der Ader Queen zunahm, während der Fußbereich aus stark verkieseltem und brekziösem Andesit mit lokalen Ag-Sulfid-mineralisierten Adern bestand.

Abbildung 2: Längsschnitt durch das Bohrgebiet der Consolidated Extension

Abbildung 3: Übersichtskarte des Mogollon-Projekts

MOG22-10 ist das südlichste Bohrloch, dass das Unternehmen auf der Ader Queen gebohrt hat. Das Bohrloch wurde konzipiert, um südlich und entlang des Streichs von früheren Bohrungen (z.B. 11,6 m mit 429 g/t Silberäquivalent; 220 g/t Ag, 2,70 g/t Au in MOG22-04) eine aderhaltige Mineralisierung zu erproben. Das Bohrloch durchteufte zwei Abschnitte mit quarzreichen Adern und Brekzien, die lokal mit Ag-Sulfiden mineralisiert sind. Der obere Abschnitt wird als eine sekundäre, quer verlaufende Ader interpretiert, bei der es sich wahrscheinlich um die ost-westlich verlaufende Ader Graveyard handelt, während der untere Abschnitt als die Ader Queen interpretiert wird.

Tabelle 1: Breite der in den Löchern MOG22-01 bis -11 durchteuften Aderzone Queen

Bohrung ID Königin-Ader-Zone Von (m) Bis (m) Intervall (m) MOG21-01* 285 335 50 MOG21-02* 280 326 46 MOG21-03* 296 319 23 MOG21-04* 343 360 17 MOG21-05* 297 322 25 MOG21-06* 360 386 26 MOG22-07 347 364 16 MOG22-08 347 362 16 MOG22-09 435 440 4 MOG22-10 283 304 21 MOG22-11 250 294 44 Durchschnittliche Breite der Aderzone Queen 26

*Vormals veröffentlicht. Die Breiten sind Bohrkernlängen, die wahren Breiten werden auf 70-80 % der Kernlänge geschätzt.

Die Bohrlöcher MOG22-07 und -09 erprobten die neigungsabwärts verlaufenden Erweiterungen der Mineralisierung unterhalb der Mine Consolidated. Beide Bohrlöcher durchschnitten Zonen mit quarzreichen Adern und Brekzien und deuten darauf hin, dass sich das Adersystem mindestens 65 m unterhalb der historischen Abbaugebiete fortsetzt.

Die Bohrkerne der Löcher MOG22-07 bis MOG22-09 wurden entnommen und zur Analyse an Paragon Geochemical in Sparks, NV, geschickt. Die Ergebnisse stehen noch aus. Hochauflösende Kernkastenfotos der Bohrlöcher MOG22-01 bis MOG22-11 können hier eingesehen werden.

Tabelle 2: Krageninformationen für die Bohrungen MOG22-07 bis 11

Zielgebiet Bohrloch Östliche Ausrichtung Nordende Azimut Dip Endgültige Tiefe (m) Consolidated Ext. MOG22-07 705028 3698494 283 -69.0 473 Consolidated Ext. MOG22-08 705062 3698630 298 -73.5 488 Consolidated Ext. MOG22-09 705028 3698494 285 -72.0 480 Consolidated Ext. MOG22-10 704954 3698421 240 -63.0 396 Consolidated Ext. MOG22-11 705062 3698630 309 -59.0 396

Die Koordinaten sind in NAD83, Zone 12N

Mogollon-Grundstück

Das 3.766 Morgen große Grundstück Mogollon befindet sich im historisch ertragreichen Bergbaurevier Mogollon im Südwesten von New Mexico, etwa 120 km nördlich von Silver City. In zahlreichen Untertagebetrieben wurden hochgradige Gold- und Silberadern in drei Hauptminen abgebaut: Fanney, Last Chance und Consolidated. Der Bergbau wurde 1942 eingestellt und das Gebiet ist seither weitgehend inaktiv, abgesehen von einigen Explorationsbohrprogrammen in den 1980er Jahren und im Jahr 2010, die sich auf insgesamt 15.600 m belaufen. Das Grundstück beherbergt etwa 50 km nahezu durchgängige epithermale Adern und Verwerfungen, wobei nur 1,7 km dieser Adern und Verwerfungen durch Bohrungen getestet wurden. Das Grundstück Mogollon bietet daher eine einzigartige Gelegenheit, hochgradige Unzen in der Nähe der historischen Vergangenheitsproduktion aufzubauen und gleichzeitig mit modernen Techniken systematisch nach neuen Entdeckungen zu suchen.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Galen McNamara, P. Geo., dem CEO des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Summa Silver Corp

Summa Silver Corp ist ein junges kanadisches Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung am Grundstück Hughes im Zentrum von Nevada und hat eine Option auf eine 100%ige Beteiligung am Grundstück Mogollon im Südwesten von New Mexico. Das Grundstück Hughes beherbergt die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 einer der produktivsten Silberproduzenten in den Vereinigten Staaten war. Die Mine ist seit der Einstellung der kommerziellen Produktion im Jahr 1929 aufgrund der stark gesunkenen Metallpreise inaktiv und es wurden nur wenige bis keine modernen Explorationsarbeiten durchgeführt.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS

"Galen McNamara"

Galen McNamara, Geschäftsführender Direktor

Investor Relations Kontakt:

Kin-Kommunikation

Giordy Belfiore

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß der Definition in den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "planen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen den Lesern helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Veröffentlichung von Untersuchungsergebnissen und die Exploration und Entwicklung der Mineralexplorationsprojekte des Unternehmens, einschließlich des Abschlusses von Vermessungen und Bohraktivitäten.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Erfordernis behördlicher Genehmigungen; erhöhte Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten infolge der aktuellen COVID-19-Pandemie; nicht quantifizierbare Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen und Eingriffen; Volatilität der Aktienmärkte; behördliche Beschränkungen; und andere damit verbundene Risiken und Ungewissheiten.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements der Parteien, die auf den Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

