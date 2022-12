Der EUR/USD wird in dieser Sitzung schwach gehandelt. Das Währungspaar könnte die jüngsten Kursgewinne korrigieren, so die Volkswirte der Scotiabank. Der Kursanstieg könnte an Schwung verlieren "Da die Zuwächse unser kurzfristiges technisches Ziel weitgehend erreicht haben (wir rechnen mit einem Anstieg bis in den Bereich 1,0650/1,0750), ist eine gewisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...