FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 SZR US8448951025
AB/FROM ONWARDS 15.12.2022 16:18 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 SZR US8448951025
AB/FROM ONWARDS 15.12.2022 16:18 CET
SOUTHWEST GAS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de