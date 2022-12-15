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WKN: 863050 ISIN: US8448951025 Ticker-Symbol: SZR 
Tradegate
15.12.22
17:15 Uhr
61,00 Euro
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Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
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SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 5-Tage-Chart
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61,0061,5015.12.
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